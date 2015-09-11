港报社评：亚视准新主须拨清实力迷雾--星岛日报9月11日

亚洲电视找到新老板，成事与否有待通讯事务管理局批准。亚视要重振雄风，钱财人才缺一不可，需要新主作出长期实质承担，可是至今没有迹象能够消除市民在这方面的疑虑。 亚视去到今天的困境，监管当局所关注的，是内地人王征违规干预亚视业务及亚视履行发牌条件的能力，观众则关注亚视节目质素每况愈下。 新老板资本来自内地，找一个信得过的港人做持牌人以符合法规不难。如何摸透港人口味需求，再投入足够的人力物力，在目前新旧媒体的激烈竞争下，走出一条生路，叫好叫座，才是高难度动作。 亚视再度出现拖粮之际，管理层昨日开记者会宣布，中国文化传媒国际控股有限公司，向大股东黄炳均收购亚视四成一股权，并且获得法庭指定接管人德勤会计师行认可。新老板已经派人进入董事局，并且出席记者会。德勤昨日却仍三缄其口。 黄炳均是亚视名义大股东，内地商人王征以幕后老板身分干预亚视运作，导致法庭委任德勤接管物色买家，以重新符合法规。现在新买家母公司中金集团，同样是内地企业，中金集团董事长司荣彬没有香港三粒星身分证，同样需要找一个香港永久居民作为亚视负责人。 亚视的免费电视牌照到明年四月就到期，管理层表示，新买家会把亚视频道增至八条，加薪留人，并计画六年内投放五十一亿元添置器材、制作及营运，重新竞投免费电视牌，以及发展网络媒体。 问题是亚视节目应付现有频道都捉襟见肘，只余几个月的免费电视牌照期，如何应付额外两条频道的节目需求，令人摸不着头脑。目前不但未见有响当当的电视或娱乐事业管理人才加盟，资金方面亦未予港人信心。

中金集团与内地官方资金扯不上任何关系，看其公司网页，实质业务包括在山东发展房地产，其他主营业务包括能源、矿业及高科技。点击连结，高科技项目没有举出任何具体业务，矿业则是几块矿石图片。 网页指中金集团香港「发起」设立一百亿元人民币和外汇的文化传媒产业股权、并购基金，产业涉及影视、网电视、手游移动多媒体、文化娱乐等。另一个「发起」设立的一百亿元基金则是搞清洁能源。究竟筹集了多少，没有交代。 高科技和清洁能源是国家重点发展方向，新媒体概念又炙手可热，阿里巴巴要发展影业，美国的Netflix和内地的乐视都要进军香港市场，中金买入亚视，可以包装成颇吸引眼球的集资概念，堂皇的计画书，不下于王征当年豪言把亚视发展成中国的CNN。 要确保香港市民和亚视员工不致空欢喜一场，新老板必须在资金和人才方面展示实质证据，确保有能力作出长远承担，令员工能安心工作，市民有更多高质素的电视节目选择。

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