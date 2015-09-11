港报社评：香港价值优势突显，资金投入传播产业--明报9月11日

还有不到7个月营运期的亚视，仍然获得投资者青睐。亚视新股东投入巨资，有理由相信志不在目前的亚视，而是另有盘算。亚视的新局面，结合近期多个财团都进军本港电视市场，一场现实版的电视风云行将上演；期望这次竞争能为暮气沉沉的电视市场带来转变，市民可以享有优质电视服务。另外，除了电视市场，近期各方对在港投资网络媒体的浓厚兴趣，实际上都反映香港价值之优势所在，个中意义值得重视和珍惜。

亚视不获行政会议续牌，只能提供广播服务到明年4月1日，新投资者仍然愿意接手，目光肯定超越已知期限，而是放眼未来。据介绍，亚视新股东提出100亿元大计，打造包括亚视在内的传媒王国，可是这项投资的风险显而易见。这是因为亚视的牌照到期后，若要继续提供免费电视服务就须重新申请牌照，迄今已知最少有两个财团觊觎电视市场；它们财力不弱，提出的营运模式也极具竞争力，因此亚视能否脱颖而出重获发牌，难以估算。

目前仍然留在亚视工作的人，肯定欢迎新投资者入股，因为一年多以来，亚视原有股东隐退，营运出现困难，员工持续未能按时获发薪金；现在的改变，资金应该不再有问题。不过，对新投资者和亚视员工来说，如何改变亚视现有局面，脱胎换骨地服务市民，凭实力证明有竞争和生存能力等，都是即时须面对的严峻挑战。亚视新资金来自内地，会否重蹈以往投资者的覆辙，值得关注；特别是亚视历来予人印象有些负面，要付出更大努力才可重塑形象，亚视在电视市场会否仍然是其中一个玩家，要靠他们自救。

除了亚视的新局面，近期有多个财团也有兴趣要在电视市场分一杯羹。这包括：一度是亚视大股东邱德根的儿子邱达昌牵头的财团，提出申请免费电视牌照，计划首6年投资41亿元，提供新闻、娱乐、财经新闻与体育等内容；上次申请牌照失败的香港电视，继续申请；另一家内地资金传播媒体，宣布投入60亿元发展香港电视业务，包括传闻以高达47亿元夺得「英超」3季的转播权，若属实那就是天价，反映这家媒体要在香港电视市场大展拳脚；美国网络电视Netflix亦已宣布明年初进军香港，虽然Netflix以提供剧集及电影为主，但是本地电视台较少本地制作，依赖外购节目，若外地剧集可以在网络收看，对传统电视台的收视以至广告收益，都会有影响。

除了上述情况，近期还有投资者耗巨资筹备网络媒体。随着科技进步，网络传送技术愈趋精进，网上光影质素已经不输电视，网络媒体提供的服务与电视比较不遑多让，而且在时效和空间跨越方面，网络更有优势。因此，电视市场竞争本已激烈，网络媒体加入竞逐，一场电视风云与网络大战，隐然将揭开战幔。

香港市场细小，幅员只有1100平方公里和约730万人口，很难想像可以同时养活几个电视台和具实力网络媒体；大陆改革开放之后，本港影艺产业迅速萎缩，创意产业陷于低潮，主要与业界向北看，迎合偌大的内地市场有关。即使如此，电视和网络媒体在本港主观条件依旧情况下，仍然成为各方面投资者的宠儿，那是为什么？有人认为，近期这两方面蠢蠢欲动的资金，多与内地有关，不排除个中有经济因素以外的考虑，例如内地要在港占夺更多话语权，以改变舆情经常一面倒的局面等。

这类猜测难以查证，不过有一点十分重要：即使涉及话语权之争，却是恰恰反映香港社会的多元多样，百家争鸣，不可能出现一言堂的实质。香港信息充分开放，言论自由，新闻自由，底线是不可踰越法律规范。因此，未来电视市场和网络媒体的竞逐，只要维持开放、自由、法治等规则不变，目前还看不到舆论环境会有根本转变。但是，若要偏离了香港的属性，未能反映多元和多样，则无论是哪一个电视台媒体，其能量都会大打折扣。

况且，整个传播产业每年产值以数百亿元计，这是一盘大生意，成功者除了获得实质回报，还有大量其他无形利益。另外，内地资金来港，或许有以香港为跳板「走出去」的部署；外资则憧憬藉香港进入内地市场。由此看来，香港的优势对各方都有吸引力，只要按市场规律运作，不管资金来自哪里，香港都只会得益，也毋须担心会带来不利改变。

免费电视市场因为亚视长期积弱，无綫变相一台独大，缺乏竞争使节目质素每况愈下，免费电视宛如一潭死水。行将到来的局面，按正常情况应该出现真正竞争，并会汰弱留强，迫使各个玩家若想生存就要进步，不能再有侥幸之想。对于市民而言，可能出现的局面是好消息：优质节目与优质服务可期。至于政府则要公正无私处理免费电视牌照，由市场决定谁可以生存发展，勿再出现长官意志操作的「汰强留弱」局面。

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