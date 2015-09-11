港报社评：亚视即使翻生，前途仍然凶险--信报9月11日

已经铁定于明年四月失去牌照而必须停播的亚洲电视，终于迎来久旱的活水，成功出售四成一股权予中国文化传媒国际控股有限公司，该公司的持有者为内地的中金集团，总部设于青岛，董事长是司荣彬。处于倒数阶段的亚视乍现新资金注入，有人形容为「咸鱼翻生」，尽管未知过了明年四月将会是什么光景，但最低限度员工暂时不必再每月担心出粮问题。

亚视执行董事叶家宝表示，新股东将投资一百亿元，强调新股东不是「红色资本」。叶家宝扬言亚视将加开两条全新频道，包括一条财经新闻频道，以及一条以普通话为主的综合频道，同时会重新申请免费电视牌照。一般相信，新股东的着眼点正正就是重新申请牌照，要是亚视不获发牌，所谓投资一百亿元纯属空谈。

亚视觅得新股东注资后，对于重新申请牌照有没有优势？机会率只好说是五十五十，甚至更低，其历史悠久的老字号不算是什么优势，否则当初也不会犯上被通讯事务管理局钉牌的厄运。亚视能否「败部复活」，首先当然要衡量其再战江湖的发展规划，其次则取决于竞争对手的表现和市场环境。

较早前，曾洽购亚视股权不果的远东发展主席兼行政总裁邱达昌，宣布组成有四大股东的财团永升亚洲，以「新亚电视」为名申请本地免费电视牌照。邱达昌表示首六年斥资四十一亿元，设三个频道，以立足香港、进军亚洲及落户广东为目标。邱达昌与亚视渊源甚深，父亲是已故亚视前主席邱德根。邱达昌透露，萌生创办电视台的理念亦与亚视有关，皆因邱德根病重之时曾建议他协助亚视员工出粮，惟随后谈不拢条件，所以决定伙拍友好自立门户申请新牌照。

姑且假设亚视终排除万难再次获得发牌，就代表该台可以继续立足于本地电视圈吗？看来情况不容乐观，因为市场形势变幻莫测，说是前途凶险亦不夸张。第一个关键是未来除了原有的无綫电视之外，还有两间新成立的免费电视台，分别是now的香港电视娱乐，以及有线的奇妙电视，竞争对手由一个变了三个。第二个关键则是急速冒起的互联网电视连番进击市场，继内地的乐视（LeTV）之后，还有大张旗鼓的过江龙Netflix，本地姜则是已有的香港电视网络（HKTV）。市场传言，乐视刚以天价购得英超足球联赛在香港的转播权，副总裁兼亚太区执行总裁莫翠天指出，体育内容乃「兵家必争之地」。倘若传言属实，乐视吸引观众的叫座力不容小觑。

Netflix是美国串流网络电视平台，凭原创剧集《纸牌屋》（House of Cards）声名大噪，不少政界名人自认是粉丝。创办于一九九七年的Netflix，起初经营邮寄租赁影碟公司，后来转型为网络影视王国，主打电影和剧集，现时订户总数六千五百多万，美国占四千多万，其余为海外订户，去季总收入超过一百二十亿港元。虽然Netflix未公布在香港的收费水平，但参考美国和日本，月费大概是六十元左右。

互联网电视的特点是不受《广播条例》规管，毋须设有英语频道，不必播放新闻节目，因此内容编排弹性极大，只要不违反《淫亵及不雅物品管制条例》，画面尺度相对宽松。上网看电视的好处更加是随时随地，突破播放时段和身处地域的限制。

互联网电视估计对于「一台独大」的无綫也会带来冲击，再加上两家新的免费电视台加入战团，试问，亚视真的有办法在列强环伺的情况之下找到生存空间吗？站在观众的立场，当然祝君好运，可是按照客观事实推测，其必然面对残酷而严峻的挑战。

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