港报社评：电视群雄大混战，港府拆墙松绑--经济日报9月11日

本港电视业风云再起，本地以至中美财团均跃跃欲试，此固有利观众与创意产业，惟传统电视与新媒体的市场区隔逐渐打破，港府须及早研究拆墙松绑，以免因循旧制窒碍市场发展。

暮气沉沉的本港电视业乍现生机，被港府拒续免费电视牌的亚视，昨宣布获内地财团入股。此外，美资Netflix与中资乐视网，亦拟强攻本港互联网电视市场，加上正筹备开免费电视台的港视娱乐、奇妙电视，以及正申请牌照的港视与永升，电视业正群雄并起。

此对香港固是好事，因电视业百花齐放，才能互相砥砺拍出高质节目以飨观众；且市场对高质节目需求增加，更可为影视文化人才提供更多发挥机会，为创意产业发展创更大空间。

惟此对香港亦构成极大考验，因「睇电视」的定义，已不限于安坐家中对着电视机观看节目，亦可以手机、平板电脑等流动平台经互联网随时随地收看，传统电视与电视新媒体的市场区隔逐渐打破，港府的电视业政策势受冲击，须早作绸缪的原因至少有三。

其一，防市场掀泥浆战。各电视媒体竞争，最理想是以节目质素，又或科技革新赢取观众青睐，惟不得不防的是法律泥浆战，外国不乏例子，原市场的经营者以规管的灰色地带，用法律战控告新经营者，藉旷日持久的诉讼，图扳倒竞争者，拖延以至扼杀竞争。

其二，规管落后形势。政府的监管规章，主要是应付旧有的市场格局，不难预视一些电视新媒体来港发展，或因现有条例造成障碍，就如早前互联网租车服务公司Uber因疑抵触现有法例，被警方拉人扣车。电视新媒体攻港，会否落得类似Uber情况，窒碍业界发展？

其三，政府政策取态。电视新媒体往往借助技术创新，抢攻传统电视市场，惟此考验港府在鼓励创新的口号背后，是否真的拥抱创新与竞争，迎接新科技带来的挑战。如港视遭拒发牌，社会质疑港府所持理据不符开放电视市场与鼓励竞争的原则。此影响的不单电视市场投资者，还有其他行业的创业者的信心。

科技飞速发展下，政府监管确难以紧跟，惟此不代表港府可袖手，反须及早拆墙松绑。政府除须主动检视现有广播、电讯等政策，会否对市场发展造成不必要障碍，并借监新媒体在外地遇上的监管、法律问题，研议本港适用的对策等，设法营造有利电视业有序发展与竞争的环境。如此才最符观众以至香港整体利益。

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