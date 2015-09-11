巴西经济：央行预期2016年通胀率将降至官方目标，关注汇率表现

由于巴西总统罗塞夫未能设法填补不断扩大的预算赤字，雷亚尔兑美元 近几周已经跌至纪录低点附近。标准普尔周三晚间下调巴西债信评级，投资者担心其他评级机构未来几个月也会采取类似行动。

巴西央行也表达了对巴西公共财政的担忧，称在关键预算目标放宽之后，或需要更长时间的财政紧缩才能起到遏制通胀的作用。

巴西经济形势为25年来最糟，或将促使央行采取行动。根据每周央行调查，经济学家一直预计，决策者或于明年启动降息，2016年底指标利率料降至12.00%。

央行认为，巴西当前的调整所需时间和力度均超出预期。央行每周调查中受访经济学家认为，巴西2015年国内生产总值(GDP)料萎缩2.4%。

“央行或许继续采取等待，观察本地市场的波动情况以及有关财政政策的争论，”J.Safra的首席经济学家Carlos Kawall称，“如果我们在以上方面见不到改善，同时汇率也长期疲软，那么利率则有可能再度上升。”(完) (编译 戴素萍/孙国玉；审校 王丽鑫/郑茵)