巴西经济：央行预期2016年通胀率将降至官方目标，关注汇率表现

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
由于巴西总统罗塞夫未能设法填补不断扩大的预算赤字，雷亚尔兑美元 近几周已经跌至纪录低点附近。标准普尔周三晚间下调巴西债信评级，投资者担心其他评级机构未来几个月也会采取类似行动。
巴西央行也表达了对巴西公共财政的担忧，称在关键预算目标放宽之后，或需要更长时间的财政紧缩才能起到遏制通胀的作用。
巴西经济形势为25年来最糟，或将促使央行采取行动。根据每周央行调查，经济学家一直预计，决策者或于明年启动降息，2016年底指标利率料降至12.00%。
央行认为，巴西当前的调整所需时间和力度均超出预期。央行每周调查中受访经济学家认为，巴西2015年国内生产总值(GDP)料萎缩2.4%。
“央行或许继续采取等待，观察本地市场的波动情况以及有关财政政策的争论，”J.Safra的首席经济学家Carlos Kawall称，“如果我们在以上方面见不到改善，同时汇率也长期疲软，那么利率则有可能再度上升。”(完) (编译 戴素萍/孙国玉；审校 王丽鑫/郑茵)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。