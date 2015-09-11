全球贵金属：LME就推出贵金属衍生品展开磋商--执行长

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透孟买9月10日 - 伦敦金属交易所(LME)执行长Garry Jones周四表示，LME正在与黄金产业展开磋商，讨论推出贵金属衍生品。
“伦敦没有上市的贵金属衍生品。很多人说希望有这种产品；我们真的很想能清算黄金、白银和其他贵金属，”他在孟买对记者表示。
“作为交易所...我们想与市场成为伙伴。”
他说，参与谈判的将有伦敦金银市场协会(LBMA)和世界黄金协会(WGC)。
“我们有技术来做这件事，目前正在进行磋商。但如果真的要做，则将在明年推出。”
Jones没有提供具体时间表，并称此事将取决于监管环境。
今年稍早，伦敦金银市场协会委托顾问公司安永来评估伦敦黄金市场，并就进一步发展提供建议，其中包括创建黄金交易所的可能。
但该协会执行长曾于6月份对路透表示，成本偏高的前景削弱了交易所上市模式对参与者的吸引力。
伦敦金银市场协会发言人周四就Jones的言论发表评论时称，“我们一向乐于讨论黄金市场的发展问题，但在当前阶段，我们尚未就此展开正式洽谈。”
伦敦交易员表示，在伦敦推出新的衍生品合约可能比较难。
“很难相信，市场对又一份黄金衍生品合约会存在需求，”一名市场参与者表示。“事实上，市场某些部分流动性本就不足，为什么还要再摊薄流动性呢？纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期约已经交易20多年了，仍是黄金期货市场的主流合约。”(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM