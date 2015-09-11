全球贵金属：LME就推出贵金属衍生品展开磋商--执行长

路透孟买9月10日 - 伦敦金属交易所(LME)执行长Garry Jones周四表示，LME正在与黄金产业展开磋商，讨论推出贵金属衍生品。

“伦敦没有上市的贵金属衍生品。很多人说希望有这种产品；我们真的很想能清算黄金、白银和其他贵金属，”他在孟买对记者表示。

“作为交易所...我们想与市场成为伙伴。”

他说，参与谈判的将有伦敦金银市场协会(LBMA)和世界黄金协会(WGC)。

“我们有技术来做这件事，目前正在进行磋商。但如果真的要做，则将在明年推出。”

Jones没有提供具体时间表，并称此事将取决于监管环境。

今年稍早，伦敦金银市场协会委托顾问公司安永来评估伦敦黄金市场，并就进一步发展提供建议，其中包括创建黄金交易所的可能。

但该协会执行长曾于6月份对路透表示，成本偏高的前景削弱了交易所上市模式对参与者的吸引力。

伦敦金银市场协会发言人周四就Jones的言论发表评论时称，“我们一向乐于讨论黄金市场的发展问题，但在当前阶段，我们尚未就此展开正式洽谈。”

伦敦交易员表示，在伦敦推出新的衍生品合约可能比较难。