国泰君安期货：大连焦煤期货料续跌，钢厂利润恶化令需求难有起色

以下内容节选自9月11日的《期货日报》：

周四铁矿石期货延续强势，带动黑色产业链整体看多。焦煤期货1601合约在560元/吨一线形成了较强的底部支撑。不过，产业链整体形势并未出现明显好转：焦煤供给收缩效果不明显；焦炭产能淘汰仍在继续，焦煤需求受到抑制；钢材销售转弱预示着钢铁产业链价格下跌仍未结束。

相比7月，8—9月钢厂利润再度恶化，集中反映为钢材价格走弱，而占成本大头的铁矿石价格保持坚挺。钢厂利润受到挤压下，钢厂往往会首先下调焦炭采购价格，以降低自身运营成本。相比于小型焦化厂，大型焦化厂的开工情况更值得市场关注。当前大型焦化企业开工率创近几年低位，说明其已经到了严重亏损的边缘，焦化产能淘汰正在进行，炼焦煤需求短期难有起色。(完)

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