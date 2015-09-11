国泰君安期货：大连焦煤期货料续跌，钢厂利润恶化令需求难有起色

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
以下内容节选自9月11日的《期货日报》：
周四铁矿石期货延续强势，带动黑色产业链整体看多。焦煤期货1601合约在560元/吨一线形成了较强的底部支撑。不过，产业链整体形势并未出现明显好转：焦煤供给收缩效果不明显；焦炭产能淘汰仍在继续，焦煤需求受到抑制；钢材销售转弱预示着钢铁产业链价格下跌仍未结束。
相比7月，8—9月钢厂利润再度恶化，集中反映为钢材价格走弱，而占成本大头的铁矿石价格保持坚挺。钢厂利润受到挤压下，钢厂往往会首先下调焦炭采购价格，以降低自身运营成本。相比于小型焦化厂，大型焦化厂的开工情况更值得市场关注。当前大型焦化企业开工率创近几年低位，说明其已经到了严重亏损的边缘，焦化产能淘汰正在进行，炼焦煤需求短期难有起色。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM