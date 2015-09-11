芝加哥期市：大豆价格走坚，有望实现逾一个月来首次周线上涨

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
分析师预期，美国农业部对2015/16年玉米和大豆产量及单产预估将较8月预估值下调，因天气不佳。对于本季末的结转供应料亦会下调。
路透调查分析师预估，农业部可能将美国玉米产量预估从8月的136.86亿蒲式耳降至135.99亿，平均每英亩单产从168.8蒲式耳降至167.6蒲式耳。
该调查并显示，农业部将美国大豆产量预估从39.16亿蒲式耳降至38.69亿，平均单产预估则从每英亩46.9蒲式耳降至46.4。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 477.25 -0.75 -0.16% +1.06% 495.53 41
CBOT玉米 374.25 0.00 +0.00% +1.42% 376.13 54
CBOT大豆 876.25 2.25 +0.26% +0.46% 905.44 42
CBOT稻米 $12.68 $0.01 +0.04% +3.34% $11.97 79
美国原油 $45.62 -$0.30 -0.65% +3.33% $43.80 55
汇率
欧元/美元 $1.128 $0.000 +0.01% +0.65%
美元/澳元 0.707 0.001 +0.08% +0.84%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/戴素萍 审校 王颖/于春红)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM