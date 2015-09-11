瑞达期货：大连铁矿石期货加速上涨，可在403-409元/吨区域买多

以下内容节选自9月11日的《期货日报》：

铁矿石1601合约近3个交易日持续收出阳K线，成交量和持仓量持续出现一定程度的增加，这为期货价格的上涨突破带来较大的量能支持。目前1601合约价格不但突破了400元/吨大整数关口，还有加速上涨的迹象。

MACD指标红柱持续增长，同时DIFF和DEA两线也继续向上发散，这表明期货价格的多头势进入加速阶段。连接2月16日和6月11日两个交易日的最高点，形成一条下降趋势线，但目前期货价格突破了该趋势线，那么未来将会首先挑战5月和6月的平台高点压力。

操作上，投资者可在403—409元/吨区域买多，以398元/吨为止损点，目标430元/吨。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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