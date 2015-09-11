瑞达期货：大连铁矿石期货加速上涨，可在403-409元/吨区域买多

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
以下内容节选自9月11日的《期货日报》：
铁矿石1601合约近3个交易日持续收出阳K线，成交量和持仓量持续出现一定程度的增加，这为期货价格的上涨突破带来较大的量能支持。目前1601合约价格不但突破了400元/吨大整数关口，还有加速上涨的迹象。
MACD指标红柱持续增长，同时DIFF和DEA两线也继续向上发散，这表明期货价格的多头势进入加速阶段。连接2月16日和6月11日两个交易日的最高点，形成一条下降趋势线，但目前期货价格突破了该趋势线，那么未来将会首先挑战5月和6月的平台高点压力。
操作上，投资者可在403—409元/吨区域买多，以398元/吨为止损点，目标430元/吨。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM