全球评等：巴西被降评后，市场押注其他新兴大国评级亦将下滑

一国的信用评级是投资级还是垃圾级，会对该国的借贷成本产生巨大影响，因全球投资者尤其是指数型投资者往往会避开评级较低国家的债券。

当前的下调在一定程度上逆转了2007年以来新兴市场借款人评级被上调的趋势。自2007年以来，近200家新兴市场债券发行人的评级被上调，其中近一半是从垃圾级上调为投资级。

数据显示，除了上述目前处于风口浪尖的国家，中国、智利、马来西亚、南非、墨西哥、印尼、泰国、以色列、沙特和很多中东国家的评级也有可能被下调。

不过，从历史上来看，市场的悲观预期并不总是会成为现实。

评级公司还指出，虽然一些重要新兴经济体目前面临评级被下调的风险，但新兴市场整体信用前景是稳定的。

“目前最受关注的大型新兴市场是土耳其和俄罗斯，”穆迪的高级副总裁Sarah Carlson对路透表示。“拉丁美洲评级展望为负面的国家并不多，大多数的展望为稳定。”(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 白云/王兴亚)