全球评等：巴西被降评后，市场押注其他新兴大国评级亦将下滑

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
一国的信用评级是投资级还是垃圾级，会对该国的借贷成本产生巨大影响，因全球投资者尤其是指数型投资者往往会避开评级较低国家的债券。
当前的下调在一定程度上逆转了2007年以来新兴市场借款人评级被上调的趋势。自2007年以来，近200家新兴市场债券发行人的评级被上调，其中近一半是从垃圾级上调为投资级。
数据显示，除了上述目前处于风口浪尖的国家，中国、智利、马来西亚、南非、墨西哥、印尼、泰国、以色列、沙特和很多中东国家的评级也有可能被下调。
不过，从历史上来看，市场的悲观预期并不总是会成为现实。
评级公司还指出，虽然一些重要新兴经济体目前面临评级被下调的风险，但新兴市场整体信用前景是稳定的。
“目前最受关注的大型新兴市场是土耳其和俄罗斯，”穆迪的高级副总裁Sarah Carlson对路透表示。“拉丁美洲评级展望为负面的国家并不多，大多数的展望为稳定。”(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 白云/王兴亚)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM