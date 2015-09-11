韩国金融市场：人民币带动韩元上涨1%，央行维持利率不变后股市下跌

0153GMT韩元兑美元 报1,182.6韩元，涨1%，此前摸高1,18 1.4韩元，为9月2日以来最强日内水平。 三星期货的外汇分析师Jeon Seung-ji称，如果韩国央行总裁的言论 温和，则韩元或回吐部分涨幅。 韩国股市下滑，因投资者(主要是外资)在两日上涨后获利了结。 韩国股市综合股价指数 跌0.8%至1,946.51点。下跌股数量与 上涨股数量之比为1.1:1。过去两日中，韩国股市累计上涨4.4%，创2013 年6月末以来最大两日涨幅。 至中午时分外资在韩国股市卖超465亿韩元(3,931万美元)，或连续第 27个交易日卖超。 股市投资者还将关注韩国央行总裁在新闻发布会上的讲话，寻找有关 降息可能性的线索。 “如果央行今日发出今年或进一步降息的信号，则将对国内股市起到 立竿见影的正面影响，”元大证券的股票分析师Cho Byung-hyun称，“但 长期而言，市场需要将该信号作为本地经济低迷的坏消息加以消化。” 权重股三星电子 跌0.7%，现代汽车 涨0.6% 。钢铁股浦项钢铁(POSCO) 跌2.1%。 0253 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,182.6 1,194.4 日圆/韩元 9.7840/881 9.7972 韩国公债期货 * 109.63 109.67 韩国综合股价指数 1,946.51 1,962.11 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 王颖/张涛)