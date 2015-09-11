韩国金融市场：人民币带动韩元上涨1%，央行维持利率不变后股市下跌

0153GMT韩元兑美元 报1,182.6韩元，涨1%，此前摸高1,18
1.4韩元，为9月2日以来最强日内水平。
三星期货的外汇分析师Jeon Seung-ji称，如果韩国央行总裁的言论
温和，则韩元或回吐部分涨幅。
韩国股市下滑，因投资者(主要是外资)在两日上涨后获利了结。
韩国股市综合股价指数 跌0.8%至1,946.51点。下跌股数量与
上涨股数量之比为1.1:1。过去两日中，韩国股市累计上涨4.4%，创2013
年6月末以来最大两日涨幅。
至中午时分外资在韩国股市卖超465亿韩元(3,931万美元)，或连续第
27个交易日卖超。
股市投资者还将关注韩国央行总裁在新闻发布会上的讲话，寻找有关
降息可能性的线索。
“如果央行今日发出今年或进一步降息的信号，则将对国内股市起到
立竿见影的正面影响，”元大证券的股票分析师Cho Byung-hyun称，“但
长期而言，市场需要将该信号作为本地经济低迷的坏消息加以消化。”
权重股三星电子 跌0.7%，现代汽车 涨0.6%
。钢铁股浦项钢铁(POSCO) 跌2.1%。
0253 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,182.6 1,194.4
日圆/韩元 9.7840/881 9.7972
韩国公债期货 * 109.63 109.67
韩国综合股价指数 1,946.51 1,962.11
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 王丽鑫/孙国玉；审校 王颖/张涛)