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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 10:53 BJT

韩国金融市场：人民币带动韩元上涨1%，央行维持利率不变后股市下跌

0153GMT韩元兑美元 报1,182.6韩元，涨1%，此前摸高1,18
1.4韩元，为9月2日以来最强日内水平。
    
    三星期货的外汇分析师Jeon Seung-ji称，如果韩国央行总裁的言论
温和，则韩元或回吐部分涨幅。
    
    韩国股市下滑，因投资者(主要是外资)在两日上涨后获利了结。
    
    韩国股市综合股价指数 跌0.8%至1,946.51点。下跌股数量与
上涨股数量之比为1.1:1。过去两日中，韩国股市累计上涨4.4%，创2013
年6月末以来最大两日涨幅。
    
    至中午时分外资在韩国股市卖超465亿韩元(3,931万美元)，或连续第
27个交易日卖超。
    
    股市投资者还将关注韩国央行总裁在新闻发布会上的讲话，寻找有关
降息可能性的线索。
    
    “如果央行今日发出今年或进一步降息的信号，则将对国内股市起到
立竿见影的正面影响，”元大证券的股票分析师Cho Byung-hyun称，“但
长期而言，市场需要将该信号作为本地经济低迷的坏消息加以消化。”
    
    权重股三星电子 跌0.7%，现代汽车 涨0.6%
。钢铁股浦项钢铁(POSCO) 跌2.1%。
    
                                 0253 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元               1,182.6        1,194.4   
    日圆/韩元        9.7840/881         9.7972 
    韩国公债期货 *           109.63         109.67
    韩国综合股价指数      1,946.51       1,962.11
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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 (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 王颖/张涛)

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