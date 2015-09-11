基金产业：全球股市下挫为押注并购交易的对冲基金带来投资良机

资产管理机构Lyxor研究部门负责人Philippe Ferreira表示，将完善其有关并购套利策略的观点，他认为随着市况渐稳，并购套利将会再度抬头。

Ferreira称，与基金经理就以上策略的运用进行的讨论表明，7、8月份回报之所以较低主要与市况不佳有关，并不是因为投资者认为交易会无法达成。

并购套利属于事件驱动型投资(event-driven investing)的范畴，一般利用的是公司出售、并购等事件发生前存在的股票价差谋利。

全球采用事件驱动型投资策略的对冲基金管理着约2,220亿美元资金。就回报而言，追踪机构Eurekahedge的数据显示，8月份该策略造成了2.5%的损失，令今年迄今涨幅化为乌有。

数据显示，今年前七个月事件驱动型投资基金总共净流出资金33亿美元，而2014年则净流入95亿美元。

今年是并购交易井喷的一年。汤森路透直至8月14日的数据显示，今年迄今全球并购交易总规模为2.9万亿美元，略低于2007年同期3万亿美元的创纪录水平。

Aberdeen的Watson称，他寻找那些积极围绕逐渐升温的交易消息而开展交易的套利基金，例如有迹象显示某交易可能因反垄断方面的原因而失败的交易消息。他说，这是因为在以上消息之下市场波动性会增加，而且一些交易还会牵涉到原本就拥有较大市场份额的公司。

而一些交易规模巨大也会令套利基金望而却步。

对对冲基金Gottex的Chris Hawkins来说，交易所涉及到的公司股价下跌的幅度需要经过仔细评估。