《路透晚报》--9月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球金融：中国财政部副部长史耀斌称不会采取竞争性贬值做法

中国财政部副部长史耀斌周五表示，过去一个月汇率波动完全是出于技术性因素，不会影响未来金融市场稳定。中国同意不会采取竞争性贬值做法。此外，近期中国股市及汇市波动只是暂时的。

--中国经济：投资目前稳定但偏弱，调整资本金比例促有效投资--发改委

中国国家发改委副主任张勇周五表示，投资目前比较稳定但仍偏弱，此次调整项目资本金比例总体上是由高调低，有助于推进有效投资项目建设，加快补上公共产品、公共服务及其他发展“短板”。

--《即时观点》中国8月新增人民币贷款低于预期，M2增速维持在相对高位

中国央行周五公布数据显示，8月新增人民币贷款8,096亿元，此前路透调查中值为9,000亿元；当月末广义货币供应量同比增长13.3%，路透调查中值为13.2%。此外，8月社会融资规模增量为1.08万亿元人民币，分别比上月和去年同期多3,404亿元和1,276亿元。

--中国经济：避免人民币过度贬值需要稳定实体经济--央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平周四称，人民币实行有管理浮动汇率，并不会出现过度贬值，如果说人民币真的有过度贬值的风险，更重要的还是将实体经济的发展稳定下来。

--中国经济：发改委批复新建郑州至万州等三个铁路项目，总投资近1,500亿元

为稳增长，中国继续加快投资审批步伐。中国发改委周五批复新建郑州至万州等三个铁路项目，总投资1,427亿元人民币，其中仅新建郑州至万州铁路投资项目总投资1,180.42亿元。

--中国反腐：华润原董事长宋林被“双开”，对其严重违纪问题立案调查--中纪委

中国中共中央纪检委周五表示，决定给予华润（集团）有限公司原党委书记、董事长宋林“双开”处分，并对其严重违纪问题进行立案审查。

【金融】

--中国央行：存款准备金考核由时点法改为平均法，不会影响当前流动性

中国央行周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，预计基本不会对当前合理充裕的市场流动性造成影响。金融机构按法人存入的存款准备金日终余额与准备金考核基数之比，可以低于法定存款准备金率，但幅度应在1个（含）百分点以内。

--中国保险：保监会鼓励险资成立私募基金及资产支持计划，增配置渠道

为增加险资配置渠道及支持实体经济发展，中国保监会周五发布二者管理办法称，鼓励保险资金设立保险私募基金，并支持保险资金成立、或投资资产支持计划，从而推动上述业务由试点走向常规化。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》CPI和PPI歧路加剧货币政策两难

中国宏观经济指标中的CPI（消费者价格指数）和PPI（生产者价格指数）最新数据分歧进一步增加，前者8月上涨超预期，后者负增长超预期，显示中国经济当前结构性价格上涨和通缩压力局面并存，居民存款实际负利率和企业贷款实际利率历史高位叠加，这会限制货币政策特别是利率工具的进一步宽松空间，并令货币政策陷入两难，增加调控滞后的风险，但未来定向降准等结构性宽松政策或不对称利率调整可期。

--中国债市动态：现券震荡整理IRS几近持稳，多空因素交织机构心态纠结

中国银行间债市周五早盘现券收益率及IRS波动甚微。交易员表示，信贷等金融数据公布在即，机构交易积极性有限，虽然宏观经济下行压力下债市向好基础仍存，但稳增长措施也在逐步加码，在多空因素交织下，市场走势陷入胶着。

--中国货币市场：回购利率稳中回落，汇市压力减缓有助资金预期转暖

中国银行间市场周五早盘主要回购利率整体稳中回落，其中七天品种降幅稍明显；在大行稳定融出支撑下，资金供给仍延续此前几日相对宽裕局面，而汇市压力减缓若持续，料有助于后续资金预期进一步转暖。

--中国票据市场：转贴利率小幅反弹，季末临近机构收票意愿减弱

中国票据市场本周转贴利率小幅反弹；三季末临近，为控规模机构收票意愿减弱，不少机构选择先出跨月短票，目前足月票（六个月纸票）成交主要在3.65%-3.70%附近，一年电票成交则高出20个基点(bp)左右，而随着月末将至，转贴利率料还有上行空间。

--新债招标：中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.3150%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.3150%，边际中标收益率2.3364%，投标倍数为3.11倍。

--新债招标：中国中央汇金三年债利率3.32%，五年3.55%--业内人士

业内人士周五透露，中国中央汇金投资有限责任公司上午招标的三年期固息债，中标利率3.32%，五年和10年期分别为3.55%和3.78%。对应投标倍数2.60倍、2.12倍和4.39倍。

【外汇】

--中国外汇：央行督促银行加强人民币NRA账户管理，严控购汇操作--消息

两位消息人士周五透露，中国央行日前督促银行重点关注人民币NRA账户（又称境外机构境内账户）购汇操作，企业需提供购汇业务背景资料，且只能将外汇汇至境外外币结算账户或者境内离岸账户，不得汇至境内外汇结算账户或外汇NRA账户。

--中国汇市：人民币随中间价收涨成交萎缩，离岸冲高回落加重观望情绪

人民币兑美元即期周五随中间价收涨。交易员表示，昨 日大幅震荡的离岸CNH今日冲高回落，加重场内观望情绪，成交明显萎缩；离岸与在岸价差 略有扩大，但套利难度续增，行政干预效果渐显，人民币贬值预期缓解，然短期仍缺乏方向

--香港金融：8月人民币结算量仍逾1万亿元，市场流动性充足--金管局总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周五称，8月本地人民币每日平均结算量仍超过1万亿元，而市场的人民币流动性充足。

--投行观点:渣打估FED年底才升息，人民币兑美元预测降至6.5

渣打银行周四预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时点将推迟至12月，此前美元表现将偏强，因此将今年底人民币兑美元汇率预测自6.19调降至6.5。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收升，观望情绪较浓短线仍将继续寻底

中国股市沪综指周五微收升，A股成交额创七个月新低。分析师称，今日多空双方围绕3,200点展开争夺，在经济数据低迷，做多信心不强，投资者持股周期很短的市况下，大盘明显进入缩量整固阶段，或待经济企稳信号释放后才有大幅上攻可能，短线仍将继续寻底。

--中国证券：证监会对四家券商及浙商期货行政处罚，因擅自接入外部系统

在海通证券等四家券商近期被立案调查后，中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布对其处理决定，拟对海通证券、华泰证券、方正证券和广发证券四家券商以及浙商期货处以责令改正、警告、没收违法所得及罚款等处分。

--中国金融：券商清理违规配资倒计时，殃及信托公司二级市场业务前景

面对股市高杠杆场外配资的风险，中国证监会清理态度坚决，9月底前彻底清除违规配资账户的监管要求，加上各家券商执行力度不一的不确定性，令不少信托公司对其二级市场投资业务的前景忧心忡忡。

--《台湾金融市场一周展望》FED升息与否机率各半，股债观望陷整理

美国联邦储备局(美联储/FED)下周升息与否犹如丢铜板，机率各占50%；台湾央行及市场人士均认为，FED若升息，台湾金融市场短线将受瞬间资金移动，出现较大幅度波动，惟整体冲击不大。

--中国证券：上证所发布房地产电力等六行业信息披露指引，引导理性投资

中国上海证交所周五稍晚发布上市公司行业信息披露指引文件，并针对房地产、煤炭、电力、零售、汽车制造和医药制造六个行业制定特别的经营性信息披露要求。这批指引，有益于增强上市公司信息披露有效性，有利于引导投资者更多地依靠上市公司公开信息进行理性投资。

--中国个股：中证金持有的国元证券股份一天内下降逾2,700万股

中国中型券商--国元证券周五公告显示，中国证券金融股份有限公司直接持有公司的股份在一个交易日内下降了逾2,700万股。公告并未透露中证金是减持还是将部分持股转至其他帐号。

--企业结盟：戴姆勒执行长证实正与北京汽车商谈后者参股事宜

德国豪华车生产商戴姆勒执行长Dieter Zetsche周四表示，该公司正与北京汽车股份有限公司商谈允许后者参股戴姆勒事宜，不过仍不清楚交易能否最终达成。 （完） (整理 林高丽; 审校 张喜良)