全球贸易：美日汽车贸易谈判“非常艰巨”--日本经济财政大臣甘利明

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透东京9月11日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，日本和美国官员正在进行的汽车贸易谈判“非常艰巨”，但目的旨在缩小两国的分歧。
“我们在尽最大努力以创造解决途径，”甘利明在记者会上称。
日美两国磋商人士周三在华盛顿就汽车问题开始双边会谈，日本还计划与加拿大和墨西哥举行会谈。
甘利明还称，除非有可能达成协议，否则跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)12个成员国的下一轮部长级会谈时间还不能定下来。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM