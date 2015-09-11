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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 12:35 BJT

修正-《汇市简讯》美元指数买盘温和，亚洲盘市场盘整

(更正：内文第三点中“移动区间交叉”修正为“移动均线缠绕”) 0231GMT

* 美元指数在亚洲早盘淡静交投中上涨10个点，没有非常重要的数据公布

* 股市盘整，E-迷你标普500指数期货小升0.4%，上海股市涨0.4%，日经指数下跌0.3%

* 20日波林格区缩窄，五日、10日及20日移动均线缠绕

* 该讯息表明盘整，纽约盘低位95.39为初步支撑

* 伦敦盘96.19高位，接着周三96.41高位，为首道阻力位

* 图表：link.reuters.com/pac65w

(完)

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