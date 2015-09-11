日本已公布经济指标--2015/9/11

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值
据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -0.3% r -0.4% r 11月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.1% -0.1% 9月24日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 持平 +0.1% 9月24日 -- 工业生产(m/m) 7月 -0.6% p +1.1% r 9月14日 -- 失业率 7月 3.3% @ 3.4% @ 10月10日 -- 贸易收支(亿日圆) 7月 逆差2,681 逆差690 9月16日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 7月 -0.2% -2.0% 10月10日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM