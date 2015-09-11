中国票据市场：转贴利率小幅反弹，季末临近机构收票意愿减弱

路透上海9月11日 - 中国票据市场本周转贴利率小幅反弹；三季末临近，为控规模机构收票意愿减弱，不少机构选择先出跨月短票，目前足月票（六个月纸票）成交主要在3.65%-3.70%附近，一年电票成交则高出20个基点(bp)左右，而随着月末将至，转贴利率料还有上行空间。

“有的足月票卖出报价都要3.70%了，我们昨天成交的没足月（票）也要3.65%，因为要到三季末了，很多行希望先出些短的（票）。”上海一银行交易员称。

他谈到，目前收票的机构也多倾向于收短票，如期限在一个月左右的在10月上中旬到期的，其市场成交占比更大，而相对而言出票机构也更多一些。

他并认为，进入四季度后机构将会更为关注对规模的控制，目前更多精力会放在收年内到期票上，对买入跨年票的规模料有所节制。

银行间市场周五主要回购利率 整体稳中回落，其中七天品种降幅稍明显；在大行稳定融出支撑下，资金供给仍延续此前几日相对宽裕局面，而汇市压力减缓若持续，料有助于后续资金预期进一步转暖。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价