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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 11:31 BJT

《全球市场》亚洲股市受美股提振上涨，美元走坚

大宗商品方面，美国原油期货回吐部分隔夜涨幅，因最大石油出口国--沙特认为没有必要召开产油国首脑峰会以扞卫油价。

美国原油期货 在亚洲交易时段下跌约0.2%至每桶45.82美元；隔夜上扬4%，因美国能源资料协会(EIA)数据显示汽油需求强劲。

布兰特原油期货 略走低至48.87美元，隔夜曾上涨2.8%。

现货金 小涨至每盎司1,112.20美元，但周线仍可能下跌近1%。(完)

(编译 孙国玉/白云/刘秀红/汪红英/王兴亚；审校 张涛/戴素萍/李春喜/龚芳)

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