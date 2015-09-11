《全球市场》亚洲股市受美股提振上涨，美元走坚

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
大宗商品方面，美国原油期货回吐部分隔夜涨幅，因最大石油出口国--沙特认为没有必要召开产油国首脑峰会以扞卫油价。
美国原油期货 在亚洲交易时段下跌约0.2%至每桶45.82美元；隔夜上扬4%，因美国能源资料协会(EIA)数据显示汽油需求强劲。
布兰特原油期货 略走低至48.87美元，隔夜曾上涨2.8%。
现货金 小涨至每盎司1,112.20美元，但周线仍可能下跌近1%。(完)
(编译 孙国玉/白云/刘秀红/汪红英/王兴亚；审校 张涛/戴素萍/李春喜/龚芳)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM