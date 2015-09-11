《全球市场》亚洲股市受美股提振上涨，美元走坚

大宗商品方面，美国原油期货回吐部分隔夜涨幅，因最大石油出口国--沙特认为没有必要召开产油国首脑峰会以扞卫油价。

美国原油期货 在亚洲交易时段下跌约0.2%至每桶45.82美元；隔夜上扬4%，因美国能源资料协会(EIA)数据显示汽油需求强劲。