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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 11:51 BJT

《全球汇市》日本央行放松预期支撑美元兑日圆，澳元受就业数据提振

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1283 1.1276 0.06 -6.73 1.2097

美元/日圆 120.76 120.59 0.14 1.09 119.68

欧元/日圆 136.25 135.98 0.20 -6.18 144.78

美元/瑞郎 0.9733 0.9728 0.05 -2.09 0.9941

英镑/美元 1.5444 1.5443 0.01 -0.83 1.5573

美元/加元 1.3219 1.3253 -0.26 13.78 1.1618

澳元/美元 0.7065 0.7067 -0.03 -13.50 0.8168

新西兰元/美元 0.6299 0.6287 0.19 -19.21 0.7797

澳元/日圆 85.320 85.260 0.07 -12.70 97.750

新西兰元/日圆 76.070 75.810 0.34 -18.64 93.310

英镑/日圆 186.50 186.23 0.14 0.36 186.38

澳元/新西兰元 1.1204 1.1231 -0.24 7.02 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/郑茵/李春喜/孙国玉/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪/张荻/蔡美珍)

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