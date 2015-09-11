《全球汇市》日本央行放松预期支撑美元兑日圆，澳元受就业数据提振

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
纽约 当日 今年来 2014年
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欧元/美元 1.1283 1.1276 0.06 -6.73 1.2097
美元/日圆 120.76 120.59 0.14 1.09 119.68
欧元/日圆 136.25 135.98 0.20 -6.18 144.78
美元/瑞郎 0.9733 0.9728 0.05 -2.09 0.9941
英镑/美元 1.5444 1.5443 0.01 -0.83 1.5573
美元/加元 1.3219 1.3253 -0.26 13.78 1.1618
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新西兰元/美元 0.6299 0.6287 0.19 -19.21 0.7797
澳元/日圆 85.320 85.260 0.07 -12.70 97.750
新西兰元/日圆 76.070 75.810 0.34 -18.64 93.310
英镑/日圆 186.50 186.23 0.14 0.36 186.38
澳元/新西兰元 1.1204 1.1231 -0.24 7.02 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/郑茵/李春喜/孙国玉/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪/张荻/蔡美珍)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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