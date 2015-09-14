重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月7日-11日)中国重要财经新闻：

【政经】

--达沃斯论坛：中国政策调控工具不少，要引导资金流向实体经济--总理

中国总理李克强周四表示，一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少，而且中国有相当的金融总量，关键是如何引导资金流向实体经济。

--中国经济：实施更有力度财政政策，中央基建投资预算已下达96%--财政部

中国财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。

--中国数据：8月CPI超预期上涨但仍温和可控，宽松货币政策方向不改

猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI同比超预期上涨2.0%，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI同比降幅扩大至5.9%，创近六年最大降幅。

--中国数据：8月出口降幅收窄但进口意外大跌，稳增长政策亟待落实

受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。8月美元计价出口同比下降5.5%，进口同比降13.8%；当月贸易顺差602.36亿美元。

--中国数据：1-8月实际使用外资金额以人民币计同比增长9.2%--商务部

中国商务部周四公布，今年1-8月实际使用外资（FDI）金额同比增长9.2%，增速较前七月的7.9%进一步提升。

--中国贸易：全年出口有望正增长，进口低位徘徊但降幅收窄--商务部官员

中国商务部外贸司副司长王东堂表示，当前中国外贸发展的基本面没有根本改变，预计全年出口仍有望实现正增长，出口占国际市场份额将稳中有升；但进口仍将在低位徘徊，降幅继续收窄。

--中国政策：深化国企改革方案获批，强调分类推进及资本监管--消息

消息人士周一对路透表示，中国将于近期公布深化国企改革的指导意见称，发挥国有经济主导作用，分类推进国企改革，监管对象以资本为主，至2020年国企改革重要领域和关键环节须取得决定性成果。

--中国经济：推进全面创新改革试验，冀粤皖川先行先试--国务院

中国国务院日前表示，要在部分区域系统推进全面创新改革试验，力争通过三年努力，改革试验区域基本构建推进全面创新改革的长效机制，在市场公平竞争、知识产权、科技成果转化等方面取得一批重大改革突破，每年向全国范围复制推广一批改革举措和重大政策。

--中国经济：季度GDP核算改为分季核算，平均变化约0.1个百分点--国家统计局

中国国家统计局周三表示，从2015年三季度开始实施季度国内生产 总值（GDP）核算改革，从以前的累计核算改为分季核算，各季GDP绝对额有些变化但速度变 化不大。

--中国数据：2014年GDP初步核实后同比增速略降至7.3%--国家统计局

中国国家统计局周一公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。

--中国央行：人民币兑美元汇率已趋稳定，股市调整大致到位--行长

中国央行行长周小川近日在二十国集团（G20）财长和央行行长会议上称，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。

--《焦点》中国财长在G20会议上强调稳定，并表示将加快财政支出

中国财政部部长楼继伟在20国集团(G20)会议上表示，中国的金融市场可望保持稳定，人民币不会长期贬值，同时今年的财政支出增长幅度将会大于预期。 ==========================================================================

【金融】

--中国政策：拓宽金融租赁公司筹资渠道，支持开展跨境人民币业务--国务院

中国国务院周二发布指导意见，允许符合条件的金融租赁公司上市和发行优先股、次级债，丰富其资本补充渠道，并通过发行债券和资产证券化等方式多渠道筹措资金，同时研究保险资金投资金融租赁资产。

--中国经济：国务院计划到2020年融资租赁业规模和竞争力居世界前列

中国国务院周一公布关于加快融资租赁业发展的指导意见称，对融资租赁公司设立子公司，不设最低注册资本限制，允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务；计划到2020年形成一批龙头企业，使国内融资租赁业市场规模和竞争力水平位居世界前列。

--中国保险：保监会调研保险机构上市计划，有针对性地制定监管规则

中国保监会网站周二刊登通知称，将对国内各保险集团（控股）公司和保险公司展开上市计划专项调研。该项调研旨在全面了解保险机构关于上市的工作意向及工作安排，有针对性地研究制定相关监管规则，为保险机构登陆资本市场提供支持。

--中国金市：上海金交所允许用A股和基金等有价证券用于充抵保证金

中国上海黄金交易所周四推出有价物充抵保证金的创新举措，允许会员及客户可以用黄金和白银；A股、上市基金和国债等有价证券及外币作为有价物来充抵保证金。

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【固定收益】

--《分析》降准后中国央行资金投放步伐不停，贬值警报未消输血料持续

尽管降准实施后中国银行间市场资金面已逐步趋于宽裕，但央行资金投放步伐不停，本周公开市场净投放800亿元人民币；虽然汇市暂时归于平静，但未来人民币贬值警报依旧未消，外汇占款面临不断下降的压力，接下来央行持续输血料仍可期。

--中国债市：13家机构获批进入银行间债市，含QFII、境外机构及RQFII

中国人民银行金融市场司公告称，新批准13家机构进入银行间债券市场，包括四家QFII(合格境外机构投资者)、三家境外机构以及六家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。

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【外汇】

--中国数据：8月外汇储备减少939亿美元，单月减少额创有纪录以来最高

中国央行周一更新的官方储备资产数据显示，8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元至3.557万亿美元，为连续第四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。

--中国央行:外汇储备的变动是多重因素综合作用结果,未来有所增减也是正常的

中国人民银行周二以答记者问的方式，就8月外汇储备下降939亿美元做出说明，称外汇储备的变动是多重因素综合作用结果，未来有所增减也是正常的。

--中国央行：远期售汇交存20%风险保证金不属于资本管制，是宏观审慎政策

中国人民银行周二指出，近期要求金融机构按其远期售汇（含期权和掉期）签约额的20%交存外汇风险准备金，相当于让银行为应对未来可能出现的亏损而计提风险准备，通过价格传导抑制企业远期售汇的顺周期行为，属于非歧视性、价格型的逆周期调节，是对宏观审慎政策框架的完善。

--中国金融：央行扩大跨境人民币净流入额度上限，并放宽企业资质--消息

继去年底将跨境双向人民币资金池业务从江苏昆山、上海自贸区试点拓展至全国后，两位消息人士周四透露，中国央行日前进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；此举有助于降低企业资金使用成本。

--中国外汇：外管局上海分局发文要求银行严查企业及个人购付汇--消息

中国监管层正多管齐下抑制人民币贬值预期。两位消息人士周三透露，国家外汇管理局上海分局近日下发文件，要求区域内银行加强外汇业务管理，并接受外管局关于银行办理外汇业务过程真实性、合规性审核履行情况的专项核查。

--中国经济：避免人民币过度贬值需要稳定实体经济--央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平周四称，人民币实行有管理浮动汇率，并不会出现过度贬值，如果说人民币真的有过度贬值的风险，更重要的还是将实体经济的发展稳定下来。

--离岸人民币：7月渣打人民币环球指数升2.3%，因跨境人民币支付劲增

渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数7月环比升2.3%，为3月以来首次回升，因跨境人民币支付劲增；考虑到8月中国股市继续大跌，以及8月11日出人意料的汇改，中国经济增长和货币前景已进一步恶化，预计8月指数或面临调整。

--中国央行：与塔吉克斯坦央行签署30亿元人民币双边本币互换协议

中国央行与塔吉克斯坦央行签署30亿元人民币/30亿索摩尼的双边本币互换协议，有效期三年，经双方同意可展期。 ==========================================================================

【证券/行业】

--中国金融：券商清理违规配资倒计时，殃及信托公司二级市场业务前景

面对股市高杠杆场外配资的风险，中国证监会清理态度坚决，9月底前彻底清除违规配资账户的监管要求，加上各家券商执行力度不一的不确定性，令不少信托公司对其二级市场投资业务的前景忧心忡忡。

--中国股市：指数熔断机制征求意见，沪深300指数涨跌5%将暂停交易半小时

中国上海和深圳两大证交所及中国金融期货交易所周一晚间联合发布公告，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。今后沪深300指数设置5%、7%两档指数熔断阈值，在该指数涨跌达到5%时，沪深市场的全部股票、可转债、可分离债、股票期权及中金所的所有股指期货合约，将暂停交易半小时。

--中国股市：政府宣布个人持股超一年，股息红利免征个税

中国当局周一称，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。此举旨在鼓励投资者长期投资股市，而不是进行短线投机。

--中国证券：今后当市场剧烈异常波动时,中证金仍将发挥维稳作用--证监会

在中国股市周一恢复交易之前，中国证监会对外表态，今后，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，中国证券金融股份有限公司仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

--中国证券：中科招商启动至多300亿元的再融资计划，有望创新三板最高

在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的中国中科招商投资管理集团股份有限公司（832168）周三晚间公告称，已授权公司管理层进行再融资前期准备工作，本次再融资计划不超过300亿元人民币。此次融资有望刷新新三板单次融资最高纪录。

--达沃斯论坛：滴滴快的宣布完成30亿美元融资，创全球未上市公司融资纪录