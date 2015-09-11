中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，离岸冲高回落加重观望情绪

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
* 人民币早盘随中间价小涨，离岸CNH冲高回落
* 市场观望情绪加重，半日成交较昨日下降近半
* 两地价差不足300点子，套利空间有限
* 人民币贬值预期缓解，但短期仍缺乏方向
路透上海9月11日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小升，但涨幅较盘初略缩减。交易员表示，昨日大幅震荡的离岸CNH今日冲高回落，加重场内观望情绪，成交明显萎缩；随着离岸与在岸价差大幅收窄，以及行政干预效果渐显，人民币贬值预期继续缓解，但短期仍缺乏方向。
他们并指出，离岸CNH 早盘波动区间较昨日明显收窄，预计后市走势仍有所反复，而两地价差不足300点子，套利空间有限。境内美元长端掉期 因资金宽松及离岸掉期下行双重作用小幅下探，随着人民币贬值预期淡化，掉期升水亦有下降空间。
“SPOT(即期)这边今天看不到央行的影子，市场还是略净购汇一点，当然昨天离岸的冲击还是比较明显的，大家也比较谨慎，观望一下吧。”一中资行交易员表示。
北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.3732元，上日收报6.3772元。今日人民币兑美元中间价 报6.3719元，上日中间价为6.3772元。人民币兑美元即期成交量 为68亿美元，较上日半日129亿美元减近五成。
全球汇市方面，美元兑日圆周五扩大涨幅，因日本央行进一步放松政策的可能性上升，而澳元因乐观就业数据走高后依然站在高位。
中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3726。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5665元, 上日尾盘为6.571元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4/6.4004元, 上一交易日尾盘报6.3878元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM