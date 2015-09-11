中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，离岸冲高回落加重观望情绪

* 人民币早盘随中间价小涨，离岸CNH冲高回落

* 市场观望情绪加重，半日成交较昨日下降近半

* 两地价差不足300点子，套利空间有限

* 人民币贬值预期缓解，但短期仍缺乏方向

路透上海9月11日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小升，但涨幅较盘初略缩减。交易员表示，昨日大幅震荡的离岸CNH今日冲高回落，加重场内观望情绪，成交明显萎缩；随着离岸与在岸价差大幅收窄，以及行政干预效果渐显，人民币贬值预期继续缓解，但短期仍缺乏方向。

他们并指出，离岸CNH 早盘波动区间较昨日明显收窄，预计后市走势仍有所反复，而两地价差不足300点子，套利空间有限。境内美元长端掉期 因资金宽松及离岸掉期下行双重作用小幅下探，随着人民币贬值预期淡化，掉期升水亦有下降空间。

“SPOT(即期)这边今天看不到央行的影子，市场还是略净购汇一点，当然昨天离岸的冲击还是比较明显的，大家也比较谨慎，观望一下吧。”一中资行交易员表示。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.3732元，上日收报6.3772元。今日人民币兑美元中间价 报6.3719元，上日中间价为6.3772元。人民币兑美元即期成交量 为68亿美元，较上日半日129亿美元减近五成。

全球汇市方面，美元兑日圆周五扩大涨幅，因日本央行进一步放松政策的可能性上升，而澳元因乐观就业数据走高后依然站在高位。

中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3726。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5665元, 上日尾盘为6.571元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4/6.4004元, 上一交易日尾盘报6.3878元。