中国货币市场：回购利率稳中回落，汇市压力减缓有助资金预期转暖

路透上海9月11日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率 整体稳中回落，其中七天品种降幅稍明显；在大行稳定融出支撑下，资金供给仍延续此前几日相对宽裕局面，而汇市压力减缓若持续，料有助于后续资金预期进一步转暖。

交易员指出，昨日离岸人民币兑美元即期 在疑似中国央行干预下暴涨，离岸和在岸价差大幅收窄，如果势头能保持住，必然会弱化人民币贬值预期，相应地也会减轻资金面的压力。

“这两天基本是偏松的感觉，大行虽然不像以前那么敞开供应，但多少会出一些。”华东一银行交易员称。

她谈到，目前资金需求依旧集中于隔夜品种上，仍是因为成本更低，“现在要么借隔夜，要么收点跨月的，不过跨月需求暂时也不算太大。”

本周银行间市场质押式回购成交连续放量，隔夜品种反弹尤其明显，周四成交量为17,221.76亿元，而上周假期前一度不足万亿。

北京一银行交易员表示，虽然外汇市场对于流动性的压力已有所减轻，但央行公开市场还保持着一定的操作力度，在市场刚刚恢复之际仍保持呵护态度，亦表明了央行维稳资金面的决心。

尽管降准实施后银行间市场资金面已逐步趋于宽裕，但央行资金投放步伐不停，本周公开市场净投放800亿元人民币；虽然汇市暂时归于平静，但未来人民币贬值警报依旧未消，外汇占款面临不断下降的压力，接下来央行持续输血料仍可期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8716 1.8757 -0.41

七天 2.3491 2.4234 -7.43

14天 2.6050 2.6214 -1.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4650 1.3050 +16.00

七天 1.5000 1.2000 +30.00

14天 1.4000 1.0150 +38.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8700 1.8700 +0.00

七天 2.3500 2.4300 -8.00

14天 2.6700 2.6400 +3.00

Shibor

其中:隔夜 1.9001 1.8990 +0.11

七天 2.4030 2.4000 +0.30