中国债市动态：现券震荡整理IRS几近持稳，多空因素交织机构心态纠结

路透上海9月11日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及IRS波动甚微。交易员表示，信贷等金融数据公布在即，机构交易积极性有限，虽然宏观经济下行压力下债市向好基础仍存，但稳增长措施也在逐步加码，在多空因素交织下，市场走势陷入胶着。

他们并表示，考虑到前期现券已经对资金面和基本面提前有一定程度反应，若无更大刺激因素，料短期尚难摆脱维持偏弱震荡整理格局。

“现券没咋动，IRS也几乎未动，”北京一银行交易员表示， 前期收益率下行一波之后，CPI等数据也未掀波澜，市场暂震荡整理，需要寻找新的刺激因素。

他并表示，基金和部分机构配置需求仍在，但收益率继续下行的动力尚不足，短期仍观望等待信贷数据等出炉，不过预计盘整局面还暂难打破。

财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.3150%，边际中标收益率2.3364%，投标倍数为3.11倍。银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，六个月期品种最新为2.2996%。

上海一银行交易员指出，目前市场多空因素都有，主要取决于博弈过程中哪一方占据主导地位；因为虽然已经公布的部分8月经济数据的确不太乐观，但是政府维稳的力度也在加大，而且汇率也逐步趋于平稳，在多重因素交织下，机构心态较为纠结。

“大家就是纠结呗，反正(收益率)趋势还是下，但是力度不大了，”她称。

此外，中央汇金投资有限责任公司上午招标的三年期固息债，中标利率3.32%，五年和10年期分别为3.55%和3.78%。对应投标倍数2.60倍、2.12倍和4.39倍。交易员称，从政府扶持和免于评级等多角度考虑，市场多将是次汇金债定位向政策性金融债靠拢。具体来看，各期限利率介于国开债和另外两家政策性金融债招标利率之间。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8135%/3.8115%，上日尾盘为3.8200%/3.8150%。