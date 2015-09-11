中国个股：同花顺及公司高层昨就所受行政处罚向证监会提出申辩要求

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透北京9月11日 - 中国金融信息服务商同花顺 周五中午公告称，该公司、公司副总朱志峰以及公司产品经理郭红波周四已就此前受到的中国证监会行政处罚，分别向证监会提起陈述、申辩和举行听证会的要求。
中国证监会此前以涉嫌非法经营证券业务为由对同花顺、恒生电子 以及上海铭创立案调查，称前述三家公司开发的系统允许投资者不履行实名开户程序即可进行证券交易。
周一，同花顺等三家公司分别收获中国证监会行政处罚通知。通知称同花顺公司明知其客户经营方式，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统及提供相关服务，并获取收益的行为，构成非法经营证券业务。
中国证监会决定没收同花顺公司违法所得217.7万元人民币，并处以653.1万元罚款；对朱志峰和郭红波处于警告，并分别给予10万元和5万元的罚款。
同时，证监会还决定没收恒生公司违法所得1.33亿元，并处以3.99亿元罚款，对其董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以30万元罚款；没收铭创公司违法所得1,599万元，并处以4,796万元罚款；对其董事长刘照波、总经理谢承刚给予警告，并分别处以20万元罚款。
周五早市收盘，同花顺报42.59元，涨1.07%。（完）
欲知详情，请点选深交所相关网页：here
(发稿 吴晓龙；审校 林琦/林高丽)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM