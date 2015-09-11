中国个股：同花顺及公司高层昨就所受行政处罚向证监会提出申辩要求

路透北京9月11日 - 中国金融信息服务商同花顺 周五中午公告称，该公司、公司副总朱志峰以及公司产品经理郭红波周四已就此前受到的中国证监会行政处罚，分别向证监会提起陈述、申辩和举行听证会的要求。

中国证监会此前以涉嫌非法经营证券业务为由对同花顺、恒生电子 以及上海铭创立案调查，称前述三家公司开发的系统允许投资者不履行实名开户程序即可进行证券交易。

周一，同花顺等三家公司分别收获中国证监会行政处罚通知。通知称同花顺公司明知其客户经营方式，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统及提供相关服务，并获取收益的行为，构成非法经营证券业务。

中国证监会决定没收同花顺公司违法所得217.7万元人民币，并处以653.1万元罚款；对朱志峰和郭红波处于警告，并分别给予10万元和5万元的罚款。

同时，证监会还决定没收恒生公司违法所得1.33亿元，并处以3.99亿元罚款，对其董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以30万元罚款；没收铭创公司违法所得1,599万元，并处以4,796万元罚款；对其董事长刘照波、总经理谢承刚给予警告，并分别处以20万元罚款。

周五早市收盘，同花顺报42.59元，涨1.07%。（完）

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