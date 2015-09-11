路透基点：神州租车签署13亿元人民币三年期贷款协议--TRLPC

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市 的神州租车于8月25日签署13亿元人民币(2.04亿美元)三年期分期偿还贷 款。神州租车是中国大型租车公司之一。 渣打银行是这笔无担保贷款的唯一牵头行兼簿记行，另外三家银行作 为牵头行在一般银团阶段加入，还有四家银行享有主办行头衔。本次贷款 规模较原定的10亿元人民币有所提升。 贷款利率为中国人民银行基准利率的103%，在一年的宽限期后分五次 每半年不等额分期偿还：第一次偿还5%、第二第三次分别偿还10%、第四 次偿还35%、最后一次偿还40%。 所筹资金将用于运营资本以及资本支出。 同时，借款人正在寻求获得2亿美元一年期工具，这是其在离岸贷款 市场的首次借贷。瑞士信贷是唯一牵头行兼簿记行，贷款最高综合收益在 200-300个基点的高端。 神州租车于2007年9月成立，目前公司在中国70个主要城市均有业务 ，有超过717个服务网点。该公司的主要股东包括联想控股、美国华平和 美国汽车租赁公司Hertz。(完)