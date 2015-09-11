路透基点：神州租车签署13亿元人民币三年期贷款协议--TRLPC

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市 的神州租车于8月25日签署13亿元人民币(2.04亿美元)三年期分期偿还贷 款。神州租车是中国大型租车公司之一。 渣打银行是这笔无担保贷款的唯一牵头行兼簿记行，另外三家银行作 为牵头行在一般银团阶段加入，还有四家银行享有主办行头衔。本次贷款 规模较原定的10亿元人民币有所提升。 贷款利率为中国人民银行基准利率的103%，在一年的宽限期后分五次 每半年不等额分期偿还：第一次偿还5%、第二第三次分别偿还10%、第四 次偿还35%、最后一次偿还40%。 所筹资金将用于运营资本以及资本支出。 同时，借款人正在寻求获得2亿美元一年期工具，这是其在离岸贷款 市场的首次借贷。瑞士信贷是唯一牵头行兼簿记行，贷款最高综合收益在 200-300个基点的高端。 神州租车于2007年9月成立，目前公司在中国70个主要城市均有业务 ，有超过717个服务网点。该公司的主要股东包括联想控股、美国华平和 美国汽车租赁公司Hertz。(完)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM