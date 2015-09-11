中国保险：保监会鼓励险资成立私募基金及资产支持计划，增配置渠道

路透北京9月11日 - 为增加险资配置渠道及支持实体经济发展，中国保监会周五发布二者管理办法称，鼓励保险资金设立保险私募基金，并支持保险资金成立、或投资资产支持计划，从而推动上述业务由试点走向常规化。

保监会有关设立保险私募基金的通知称，保险资金可设立成长基金、并购基金、新兴战略产业基金、夹层基金、不动产基金、创业投资基金和相关母基金。发起人应当由保险资管机构的下属机构担任。重点投向国家支持的战略性新兴产业、养老、健康医疗服务，互联网金融等产业。

“多元化的配置也让我们尝到了甜头，那就是降低了部分资产对保险资产的波动。”保险资金运用监管部主任曾于瑾在新闻发布会上表示：“近年来，保险资金不断放开投资渠道，存款、债券两大传统领域投资占比下降，权益类资产、另类投资比例在上升。”

他并表示，另类投资中，基础设施，不动产计划、资产支持计划等领域增加较快。保监会保险资金运用监管部市场处处长贾飙称，目前另类投资中占比最高的是基础设施债权计划，信托约2,000亿元人民币左右，股权投资约为1,600亿左右。

贾飙并称，年初保监会审核批准的两只试点保险私募基金目前收益均较好。其中光大永明资产管理公司旗下汇元资本为新三板投资基金，首期募集规模为5.51亿元已投资完毕。阳光资产管理公司旗下阳光融汇医疗健康产业成长基金为专注医疗健康领域的并购基金，首期募资10亿元已经投资完毕，准备将其投资的医药企业装进某上市公司。

**将建立保险资管产品交易平台**

保监会发布的资产支持计划业务管理暂行办法要求，基础资产预期产生的现金流，应当覆盖支持计划预期投资收益和投资本金。国家政策支持的基础设施项目、保障房和城镇化建设等领域的基础资产除外。

保险资金运用监管部投资处处长赵俊介绍称，目前保险资金投资银行业和证券业机构发行的资产证券化产品的规模为290亿左右，认购保险资管公司发行的资产证券化产品规模800亿左右，主要因为保险资管产品从期限结构、收益水平方面更适合保险资金的需求。

“保险资管开发基础资产池可选择范围比较广，涉及的基础资产种类很多，空间较大。”赵俊表示，保监会对基础资产实施负面清单管理制度，预计此举将对保险资管ABS（资产支持证券）产品的规模起到巨大推动作用。

赵俊并透露，保监会同步在做保险资产的交易平台，不光包括资产证券化产品，也包括其他保险资管产品。从保险资管产品的登记、确权等基础设施建设入手，为其下一步流动交易做准备。

曾于瑾介绍，自2012年试点以来，截止目前共有十家保险资产管理公司以试点的形式发起了22单资产支持计划，共计812亿元人民币，投资平均期限为5.5年，年收益率在5.8%-8.3%之间。