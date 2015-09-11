澳新汇市：澳元走势迟滞，但将录得近20个月来最大单周涨幅

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
好于预期的澳洲就业数据公布后，澳元吸引一些买盘，然后又搭上了人民币大涨的便车。澳洲8月新增就业人口多于预期，失业率则一如预期小幅下降，部分缓解了澳元的下行压力。
“虽然官方对于是否进行了干预未置一词，但普遍认为(中国)国有机构入市出售了美元，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深交易员Stephen Innes表示。
“澳元仍然处境困难，尽管国内就业增加。但由于中国可能采取更多意外举措，交易商在当前水准可能也不愿意大举作空。”
新西兰元上日下滑近2.0%之后，今天比较稳定，兑美元 涨0.3%至0.6307，脱离周四低点0.6256。(完)
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路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM