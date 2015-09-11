澳新汇市：澳元走势迟滞，但将录得近20个月来最大单周涨幅

好于预期的澳洲就业数据公布后，澳元吸引一些买盘，然后又搭上了人民币大涨的便车。澳洲8月新增就业人口多于预期，失业率则一如预期小幅下降，部分缓解了澳元的下行压力。

“虽然官方对于是否进行了干预未置一词，但普遍认为(中国)国有机构入市出售了美元，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深交易员Stephen Innes表示。

“澳元仍然处境困难，尽管国内就业增加。但由于中国可能采取更多意外举措，交易商在当前水准可能也不愿意大举作空。”

新西兰元上日下滑近2.0%之后，今天比较稳定，兑美元 涨0.3%至0.6307，脱离周四低点0.6256。(完)

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