《中国企业债发行日程表》--9月11日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 邵武城建国资 7 7 9/10簿记建档 5.88% AA- 9/11-9/15 国泰君安证券 投资营运公司 (第3-7年每年偿还20%本金/福建南平高速公路公司提供担保) ========================================================================================= 沭阳金源 8 7 9/10簿记建档 *5.49% AA 9/11-9/16 申万宏源证券 资产经营 (第3-7年每年偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 高邮建设 10 7 9/14簿记建档 上限6.00% AA 9/15-9/17 兴业证券 投资发展公司 (第3-7年每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) ========================================================================================= 阿拉尔市西北 5 7 9/15簿记建档 上限6.20% AA 9/16-9/21 申万宏源证券 兴业城市建设投资 (第3-7年每年偿还20%本金) ========================================================================================= 汝州市 8 6 9/15簿记建档 -- AA- 9/16-9/22 华龙证券 鑫源投资 (第3-6年每年偿还25%本金/国有土地使用权担保) ========================================================================================= 徐州市铜山区 10 7 9/17簿记建档 上限6.20% AA 9/18-9/23 申万宏源证券 城市建设投资 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 黑山通和 4 7 9/17簿记建档 -- AA- 9/18-9/22 国泰君安证券 资产经营 (第3-7年分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== *桓台县金海 7 4 9/18簿记建档 -- AA 9/21-9/23 中投证券 公有资产经营 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)