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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 16:31 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

路透调查显示，占微弱多数的受访者坚持看法，预计美联储将在9月16-17日的政策会议
上启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推
迟收紧货币政策的时间。 
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，随着薪资加速上升，利
率需要“相对快速”上调，进一步表明对英国开始加息的支持力度逐步增加。威尔还表示，
若英国经济未来遇到困难，现在加息也会使央行届时有降息空间。 
    
    瑞典央行两名副总裁周日在一篇报纸文章上表示，尽管经济成长不错，然由于通胀较低
，瑞典需要维持极宽松货币政策。 
    
    马来西亚央行维持指标隔夜利率于3.25%不变，一如市场预期，因目前正值马来西亚马
币（林吉特）疲软之际，汇价在本周进一步下滑。 

    英国央行的调查报告显示，有越来越多的英国人开始接受央行总裁卡尼传递出的信息，
即英国料将迎来金融危机爆发前至今的首次升息。调查结果显示，预计未来一年升息的英国
人所占比例，减去那些预计未来一年降息的英国人所占比例，差值已经从5月的33%升至46%
。英国央行称，这是自2011年5月以来对于升息的最高预期水平。   
    
    路透调查显示，泰国央行周三料将维持利率不变，为连续第三次会议按兵不动，尽管经
济疲软。21位受访分析师除了一位外，均认为9月16日会议将维持一日附买回利率在1.50%不
变，因全球市场充满不确定性、泰铢贬值且该国近来已有协助经济的刺激举措。 

    市场普遍预计印尼央行周四检视政策时将维持指标利率不变，此后美联储将公布会议结
果。所有18位受访分析师均预计，印尼央行将维持政策利率于7.50%不变，维持隔夜存款工
具利率在5.50%不变，并维持隔夜贷款工具利率在8.00%不变。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.75%    2015年8月25日降25基点
             一年期贷款利率4.60%            2015年8月25日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.75%              2015年9月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.25%                2015年6月2日降25基点
             附卖回利率6.25%                2015年6月2日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.00%                  2015年6月18日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 高琦 审校 王洋)

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