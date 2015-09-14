路透调查显示，占微弱多数的受访者坚持看法，预计美联储将在9月16-17日的政策会议 上启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推 迟收紧货币政策的时间。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，随着薪资加速上升，利 率需要“相对快速”上调，进一步表明对英国开始加息的支持力度逐步增加。威尔还表示， 若英国经济未来遇到困难，现在加息也会使央行届时有降息空间。 瑞典央行两名副总裁周日在一篇报纸文章上表示，尽管经济成长不错，然由于通胀较低 ，瑞典需要维持极宽松货币政策。 马来西亚央行维持指标隔夜利率于3.25%不变，一如市场预期，因目前正值马来西亚马 币（林吉特）疲软之际，汇价在本周进一步下滑。 英国央行的调查报告显示，有越来越多的英国人开始接受央行总裁卡尼传递出的信息， 即英国料将迎来金融危机爆发前至今的首次升息。调查结果显示，预计未来一年升息的英国 人所占比例，减去那些预计未来一年降息的英国人所占比例，差值已经从5月的33%升至46% 。英国央行称，这是自2011年5月以来对于升息的最高预期水平。 路透调查显示，泰国央行周三料将维持利率不变，为连续第三次会议按兵不动，尽管经 济疲软。21位受访分析师除了一位外，均认为9月16日会议将维持一日附买回利率在1.50%不 变，因全球市场充满不确定性、泰铢贬值且该国近来已有协助经济的刺激举措。 市场普遍预计印尼央行周四检视政策时将维持指标利率不变，此后美联储将公布会议结 果。所有18位受访分析师均预计，印尼央行将维持政策利率于7.50%不变，维持隔夜存款工 具利率在5.50%不变，并维持隔夜贷款工具利率在8.00%不变。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 王洋)