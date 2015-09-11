新兴汇市：人民币反弹带动新兴亚币上扬，但多数料录得周度跌幅

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
亚洲 当日 今年以来 2014年
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日圆 120.67 120.61 -0.05 -0.84 119.66
*坡元 1.4107 1.4135 +0.20 -6.00 1.3260
台币 32.539 32.856 +0.97 -2.52 31.718
韩元 1182.44 1194.40 +1.01 -7.03 1099.30
泰铢 36.03 36.13 +0.28 -8.69 32.90
菲律宾披索 46.84 46.85 +0.02 -4.53 44.72
印尼卢比 14320.00 14330.00 +0.07 -13.55 12380.00
印度卢比 66.41 66.43 +0.03 -5.09 63.03
马币 4.3030 4.3370 +0.79 -18.74 3.4965
人民币 6.3724 6.3772 +0.08 -2.64 6.2040
注：*新加坡市场今日休市。
(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/王颖/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉/杜明霞)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM