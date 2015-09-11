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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 14:44 BJT

新兴汇市：人民币反弹带动新兴亚币上扬，但多数料录得周度跌幅

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.67 120.61 -0.05 -0.84 119.66

*坡元 1.4107 1.4135 +0.20 -6.00 1.3260

台币 32.539 32.856 +0.97 -2.52 31.718

韩元 1182.44 1194.40 +1.01 -7.03 1099.30

泰铢 36.03 36.13 +0.28 -8.69 32.90

菲律宾披索 46.84 46.85 +0.02 -4.53 44.72

印尼卢比 14320.00 14330.00 +0.07 -13.55 12380.00

印度卢比 66.41 66.43 +0.03 -5.09 63.03

马币 4.3030 4.3370 +0.79 -18.74 3.4965

人民币 6.3724 6.3772 +0.08 -2.64 6.2040

注：*新加坡市场今日休市。

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/王颖/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉/杜明霞)

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