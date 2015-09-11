全球金市：印度乾旱削弱黄金需求；便宜金价仍具有吸引力

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
“我们从去年开始举办佩镯节活动，做点不一样的事，结果非常成功，”全印度珠宝和首饰贸易联盟(All India Gems and Jewellery Trade Federation)南部地区主管Padmanabhan表示。“但由于乾旱少雨带来连锁反应，今年很清淡。情况会非常严峻。”
他说，他在泰米尔纳德邦的三家门店销量下滑了25%，印度南部地区销量也将降至去年水平的80-85%，尽管国内其他地区销量可能还有些韧性。
除珠宝之外，有些农户还投资于金条或金币。
但印度西部古吉拉特邦的棉农K.B. Jadeja说，他和其他农户今年不打算购买黄金。这个邦的有些地区降雨量比平均水平下降了32%。
“我的200英亩地只有一半得到了灌溉，”Jadeja在电话中说；他正在赶路要为另一半田地买灌溉用的水泵。“我们得花很多钱购买柴油和其他东西，用于抽水灌溉。无论如何，我更喜欢买地，而不是价格波动的黄金。”
对黄金进口构成威胁的另一个因素，是印度要把家庭闲置黄金动员起来的计划。一名政府官员表示，根据这项计划存入的黄金，有可能获得银行支付2.5%的利息，超过预期。
这些存入银行的黄金将被拍卖，用于补充央行储备或借给珠宝商，而且可以使年度黄金进口量减少20吨。(完) (编译 张涛/王颖；审校 蔡美珍/王洋)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM