日本股市：日经指数收盘小跌但周线上涨2.7%，市场聚焦美联储会议

路透东京9月11日 - 日本股市周五震荡收低，投资人仍将焦点放在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议，这次会议有可能出现美国近10年来首次升息。

日经指数 小幅收低0.2%至18,264.22点，但本周成功中止四周跌势，周线收涨2.7%，本周走势剧烈震荡，且出现空头回补。