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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 14:33 BJT

日本股市：日经指数收盘小跌但周线上涨2.7%，市场聚焦美联储会议

路透东京9月11日 - 日本股市周五震荡收低，投资人仍将焦点放在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议，这次会议有可能出现美国近10年来首次升息。

日经指数 小幅收低0.2%至18,264.22点，但本周成功中止四周跌势，周线收涨2.7%，本周走势剧烈震荡，且出现空头回补。

日经指数于周二抹销今年以来涨幅，但周三则是巨幅反弹，创下2008年10月以来最大单日涨幅。

东证股价指数 收高0.1%至1,480.23点，JPX-日经400指数 收平，报13,282.73点。 (完)

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