全球金市：金价徘徊于1,100美元附近，或连续第三周录得周线下滑

“当前很难对黄金交易过于热衷，”汇丰分析师James Steel称，“预计在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前仍将保持横盘波动。”

他表示，如果金价降至每盎司1,100美元下方，则之前几乎未给金价带来支撑的实货需求有可能会上升。

交易商在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周政策会议的结果，以从中找寻美国升息时点的线索，然后再考虑是否大举建仓。

在围绕中国经济放缓、经济数据喜忧参半及金融市场剧烈动荡的担忧情绪影响下，美联储升息时间的不确定性加大。此前预期的升息时点是最早本月进行。

周四公布的数据显示，美国就业市场增长势头在9月初似乎有所加快，因为一周初请失业金人数下降；不过通胀压力较弱可能令美联储在是否升息的问题上难以下定决心。

法国巴黎银行周四下调了对2015年的金价预期，美元走强及围绕中国经济的担忧是原因所在。该行将今年金价预估下调15美元至每盎司1,145美元。

其他贵金属方面，现货银 料将实现周线涨幅，现货铂金 料将连续第三周下跌，现货钯 本周表现在所有贵金属中居首，扳回此前三周连跌局面，料将涨3%。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1110.3 -0.85 -0.08

现货银 14.68 0.01 0.07

现货铂金 983 5 0.51

现货钯金 587.5 -0.2 -0.03

COMEX期金 1109.6 0.3 0.03

COMEX期银 14.655 0.01 0.07

汇率

欧元/美元 1.1288

美元指数 95.462

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金