全球金市：金价徘徊于1,100美元附近，或连续第三周录得周线下滑

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
“当前很难对黄金交易过于热衷，”汇丰分析师James Steel称，“预计在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前仍将保持横盘波动。”
他表示，如果金价降至每盎司1,100美元下方，则之前几乎未给金价带来支撑的实货需求有可能会上升。
交易商在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周政策会议的结果，以从中找寻美国升息时点的线索，然后再考虑是否大举建仓。
在围绕中国经济放缓、经济数据喜忧参半及金融市场剧烈动荡的担忧情绪影响下，美联储升息时间的不确定性加大。此前预期的升息时点是最早本月进行。
周四公布的数据显示，美国就业市场增长势头在9月初似乎有所加快，因为一周初请失业金人数下降；不过通胀压力较弱可能令美联储在是否升息的问题上难以下定决心。
法国巴黎银行周四下调了对2015年的金价预期，美元走强及围绕中国经济的担忧是原因所在。该行将今年金价预估下调15美元至每盎司1,145美元。
其他贵金属方面，现货银 料将实现周线涨幅，现货铂金 料将连续第三周下跌，现货钯 本周表现在所有贵金属中居首，扳回此前三周连跌局面，料将涨3%。
--------------------------0644GMT----------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1110.3 -0.85 -0.08
现货银 14.68 0.01 0.07
现货铂金 983 5 0.51
现货钯金 587.5 -0.2 -0.03
COMEX期金 1109.6 0.3 0.03
COMEX期银 14.655 0.01 0.07
汇率
欧元/美元 1.1288
美元指数 95.462
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋/高琦)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM