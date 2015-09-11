台湾汇市：台币随亚币收升，惟央行举措缓和升幅

* 随亚币收升，但央行收敛升幅 * 人民币与FED决议料主导下周走势 * 下周台币实质交易区间暂看32.3-32.8 路透台北9月11日 - 台币兑美元 周五收升1.46角。汇银人士说，主要跟随新兴亚洲货币反映人民 币的反弹走势，不过央行不乐见台币转强，午后安排劳退基金等美元买盘进场，令升值幅度有所收敛。 市场也关注人民币的变化。汇银人士表示，午后离岸CNH 跌幅扩大，与在岸人民币即期CNY=CFXS 价差一度扩大逾400点，显示贬值预期一时难消除。下周除了美联储利率决议外，人民币走势也将是影响台币 动向的重点。 〞老大下午三点后叫我们不能offer，还安排劳退基金买很多(美元)。〞一位外商银行交易人士说。 另一公股银行交易主管也称，今天外资与出口商的美元卖盘都不多，使得台币升值压力不小，央行这样安 排可以理解。 针对下周汇市走势，交易员认为，最重要的还是美联储的利率决议。一般预测，美国若升息，台币实质汇 价将贬向32.800，没有升息，台币则会升向32.300。 〞如果美国升息，利多出尽，美元会先涨后跌。〞一位本地商银交易员说。 他们认为，金融市场对此变数仍然观望，目前还很难判定美元若跟着FED升息的脚步走强，历时能够有多 久，因此这个变数仍旧对全球金融市场的影响还是很大。 美国联邦储备理事会下周16-17日将召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果。 新兴亚洲货币周五上扬，追随人民币的反弹走势，不过受中国经济放缓程度可能加深的担忧拖累，多数亚 币料录得周度跌幅。韩元兑美元周五走坚，韩元/美元 收高0.8%至1,184.5。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价幅度略扩大。一个月美元 /台币远汇 尾盘报32.550/32.600，上日收在32.320。 台湾股市周五收高0.45%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超4.84亿台币，中止 先前连两个交易日买超共计234.07亿台币。 今日台币实质交易区间在32.366-32.539，上日交易区间在32.485-32.650。 本周国际重要经济数据和事件： 9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心和现况指数；美国8 月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议； 9/14(一)：欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会创建20周年庆祝会上致开幕词；日本央行举行 货币政策会议。 9/15(二)：台湾立法院新会期开议；日本央行公布利率决定；澳洲央行公布9月政策会议的会议记录。美 国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 9/16(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。美国7 月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估；美国 联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上 发言；欧洲央行管理委员会和全行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(G uy Debelle)发表讲话。 9/17(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美国联邦储备理事会(美 联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美 元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币 政策评估。 9/18(五)：美国8月领先指标；西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.710 32.856 32.335-32.856 32.856 7.14 6.36 元太外汇经纪公司 32.712 32.855 32.380-32.855 32.855 4.04 2.715 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.065/-0.025 -0.045/-0.005 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 黄凯)