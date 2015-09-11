《汇市简讯》欧元/英镑：0.7320/30附近卖出，0.7246左右买入

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
0702GMT
* 在0.7320/30附近卖出及0.7246左右买入欧元/英镑的操作，最近有利可图
* 0.7244为周四低点，0.7241为周二/周三低点
* 空仓获利了结帮助提振欧元/英镑脱离周四低点，0.7317为亚洲时段高点
* 0.7320为周四高点，在亚洲时段触及，0.7329为200日移动均线切入位，0.7330为周二高位
* 周四低点为英国央行公布会议记录后触及
* 英国央行货币政策委员会(MPC)鹰派委员福布斯1130GMT将发表讲话
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年