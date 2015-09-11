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市场报道 | 2015年 9月 11日 星期五 15:20 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑：0.7320/30附近卖出，0.7246左右买入

0702GMT

* 在0.7320/30附近卖出及0.7246左右买入欧元/英镑的操作，最近有利可图

* 0.7244为周四低点，0.7241为周二/周三低点

* 空仓获利了结帮助提振欧元/英镑脱离周四低点，0.7317为亚洲时段高点

* 0.7320为周四高点，在亚洲时段触及，0.7329为200日移动均线切入位，0.7330为周二高位

* 周四低点为英国央行公布会议记录后触及

* 英国央行货币政策委员会(MPC)鹰派委员福布斯1130GMT将发表讲话

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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