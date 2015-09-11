《汇市简讯》欧元/英镑：0.7320/30附近卖出，0.7246左右买入

* 在0.7320/30附近卖出及0.7246左右买入欧元/英镑的操作，最近有利可图

* 0.7244为周四低点，0.7241为周二/周三低点

* 0.7320为周四高点，在亚洲时段触及，0.7329为200日移动均线切入位，0.7330为周二高位