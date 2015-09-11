国际油市：油价下跌，因美元走强、沙特拒绝开会及高盛下调预测

熟知内情的消息人市周四表示，沙特认为产油国领导人会议将无法提出保卫油价的明确行动。

在沙特发表上述评论之前，波湾产油国石油部长于多哈开会，当中讨论了委内瑞拉倡议的OPEC与非OPEC国家峰会。

高盛周五预估2015年西德克萨斯中质油(WTI)价格为每桶48.10美元，此前预估为52美元。高盛并将2016年WTI价格从先前预估的每桶57美元下调至45美元。

高盛同时调降2015年布兰特原油价格预估，从稍早预估的每桶58.2美元下调至53.7美元，2016年预估从每桶62美元下调至49.5美元。

美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，美国上周原油库存上升，炼厂加工量和进口下降；同时汽油和馏分油库存亦增加。

上周原油库存 增加260万桶至4.58亿桶，分析师原先预计当周原油库存增长93.3万桶。

EIA数据还显示，美国原油期货合约 交割地--库欣的原油库存下降89.7万桶至5,641万桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)预计，全球页岩油减产将有助于稳定脆弱的石油市场；油价下跌已令页岩油生产受到严重打击。

诺瓦克还再次确认，俄罗斯不会减产，因为这样做只会带来短期的价格反弹，而后续还是存在价格下挫的风险。 (完)

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