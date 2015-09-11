版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 15:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可能迎来新一波跌势

0710GMT

* 8月28日高位121.76之前存在多重阻力位

* 一目均衡转换线和基准线利空

* 预计将重启另一波下跌走势，可在121.70遭遇做空

* 技术图表：link.reuters.com/nec65w

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐