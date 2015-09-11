更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收涨成交萎缩，离岸冲高回落加重观望情绪

* 人民币随中间价收涨，离岸CNH冲高回落 * 市场观望情绪加重，全天成交较昨日下降超两成 * 两地价差略有扩大，但从严监管继续提升套利难度 * 人民币贬值预期缓解，但短期仍缺乏方向 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月11日 - 人民币兑美元即期 周五随中间价收涨。交易员表示，昨 日大幅震荡的离岸CNH今日冲高回落，加重场内观望情绪，成交明显萎缩；离岸与在岸价差 略有扩大，但套利难度续增，行政干预效果渐显，人民币贬值预期缓解，然短期仍缺乏方向 。 他们并指出，离岸CNH 巨震之后预计后市走势仍有所反复，但央行此举势必令 套利者有所顾忌。而境内美元长端掉期 因资金宽松及离岸掉期下行双重作用小 幅下探，随着人民币贬值预期淡化，掉期升水亦有下降空间。 “央行昨天在离岸市场出招，还是起到震慑作用的，它（央行）可能在各个市场出现啊 ，交易的人头上还是悬着一把剑的，大家都不敢拿很多头寸。”一中资行交易员指出。 另一中资行交易员表示，今日即期这边几乎看不到央行的影子，市场还是略净购汇一点 ，当然昨天离岸的冲击还是比较明显的，市场观望气氛较浓。 虽然人民币离岸与在岸价差有所收窄，但管理层仍继续加强在套利方面的监管。两位消 息人士周五透露，中国央行日前督促银行重点关注人民币NRA账户（又称境外机构境内账户 ）购汇操作，企业需提供购汇业务背景资料，且只能将外汇汇至境外外币结算账户或者境内 离岸账户，不得汇至境内外汇结算账户或外汇NRA账户。 今日离岸CNH下跌超300点子，回吐昨日近半涨幅；而在岸人民币兑美元即期成交量CN YSPTVOL=CFXT为210亿美元，较上日281亿美元减少超两成。历史最高成交量为8月12日创下 的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。 全球汇市方面，美元兑日圆周五守住本周的多数涨幅，尽管一项企业调查并不利于有关 日本央行再推出一轮量化宽松的臆测。 中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3740。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.375 6.3772 0.03% 中间价 6.3719 6.3772 0.08% 成交额 210.42亿美元 281亿美元 日内美元兑人民币相对于中 0.13%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 135 6.3636 6.3771 今年以来升贬幅度 -2.68% 2005年汇改以来升贬幅度 29.83% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,260 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4175 6.3843 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5775 6.571 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良/黄凯)