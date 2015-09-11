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市场报道 | 2015年 9月 11日 星期五 15:29 BJT

《汇市简讯》若英国央行委员福布斯暗示Q4升息，英镑/美元或升向1.55

0716GMT

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯1130GMT将发表讲话

* 讲话内容或能提供福布斯第四季投票支持升息可能性的指引

* 若福布斯暗示支持第四季升息，英镑/美元可能升向1.55

* 福布斯上月警告称不要等太久才升息

* 1.5476为周四所及的两周高位，1.5508为8月27日高点

* 英国央行/GfK季度通胀看法调查结果将于0830GMT出炉

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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