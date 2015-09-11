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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 17:10 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增427.3亿台币，连两周净增

路透台北9月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增427.3亿台币，为连续两周净增，央行存单未到
期余额为7兆(万亿)2,262.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增15亿台币。    
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   9/07     2,624.00            2,629.00         +5.0
   9/08     6,811.00            7,174.00       +363.0
   9/09     2,277.50            2,337.50        +60.0
   9/10     2,442.20            2,439.50         -2.7
   9/11       776.00              778.00         +2.0
 总计      14,930.70            15,358.0       +427.3
 
 日期    91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
   9/07                  8                  2
   9/08                 50                 14
   9/09                 14                  9
   9/10                 47                  8
   9/11                 52                  6
 总计                  171                 39
 (完)    

 (记者 董永年; 审校 詹静宜)

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