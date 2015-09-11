《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增427.3亿台币，连两周净增

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透台北9月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增427.3亿台币，为连续两周净增，央行存单未到 期余额为7兆(万亿)2,262.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增15亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 9/07 2,624.00 2,629.00 +5.0 9/08 6,811.00 7,174.00 +363.0 9/09 2,277.50 2,337.50 +60.0 9/10 2,442.20 2,439.50 -2.7 9/11 776.00 778.00 +2.0 总计 14,930.70 15,358.0 +427.3 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 9/07 8 2 9/08 50 14 9/09 14 9 9/10 47 8 9/11 52 6 总计 171 39 (完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM