路透伦敦9月11日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元七个交易日以来首次回升至200日简单移动均线上方。始自8月24日的看跌趋势似乎失去动力，若再升穿9月1日高位1.1330，则将进一步确认此态势。

美元/日圆：自进入9月跌穿200日移动均线以来，接连尝试冲破该线，但过去三次尝试均失败。汇价目前位于新的宽幅波动区间116-126中点左右。

英镑/美元：英镑已打破短期旗形态势，有望重新升向1.56。汇价目前已回归长期波动区间1.52-1.58中点左右。

欧元/英镑：数次尝试跌穿0.7250均未成功，目前有望开始回升向窄幅波动区间的顶部0.7400。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1304 1.1276 0.25 -6.56 1.2097

美元/日圆 120.47 120.59 -0.10 0.85 119.68

欧元/日圆 136.20 136.02 0.13 -6.21 144.77

美元/瑞郎 0.9714 0.9728 -0.14 -2.28 0.9941

英镑/美元 1.5444 1.5443 0.01 -0.83 1.5573

美元/加元 1.3262 1.3253 0.07 14.15 1.1618

澳元/美元 0.7046 0.7067 -0.30 -13.74 0.8168

新西兰元/美元 0.6296 0.6287 0.14 -19.25 0.7797

欧元/瑞郎 1.0981 1.0973 0.07 -8.69 1.2026

欧元/英镑 0.7318 0.7299 0.26 -5.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3794 9.4372 -0.61 -0.31 9.4688

美元/挪威克朗 8.1611 8.1759 -0.18 9.22 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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