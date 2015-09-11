快讯提示：IEA月报称，原油价格大跌已然导致供给收紧

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性

路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。