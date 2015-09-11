《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月11日

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透香港9月11日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:03时,1港元=0.82229人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 10.46 6.35 2.00 南玻 9.46 5.97 1.93 深康佳 27.14 13.82 2.39 ST中华 9.32 4.75 2.39 ST中冠 25.80 11.52 2.72 深深宝 9.41 6.71 1.71 深华发 14.00 6.28 2.71 深赤湾 26.37 19.18 1.67 招商地产 31.64 22.39 1.72 特力 21.32 9.99 2.60 飞亚达 10.32 7.22 1.74 一致药业 59.39 34.42 2.10 深深房 13.16 6.15 2.60 ST盛润 8.62 6.23 1.68 深南电 7.60 4.73 1.95 深纺织 10.05 6.55 1.87 方大集团 7.03 4.83 1.77 深国商 25.00 9.14 3.33 深赛格 9.40 4.80 2.38 宝石 8.11 4.78 2.06 小天鹅 19.33 15.68 1.50 粤高速 6.02 3.53 2.07 晨鸣纸业 7.01 3.96 2.15 ST珠江 8.08 5.65 1.74 美菱电器 6.29 4.45 1.72 大冷股份 15.22 7.48 2.47 粤电力 8.09 4.99 1.97 佛山照明 12.88 6.00 2.61 江铃汽车 26.01 23.48 1.35 沙隆达 10.70 6.82 1.91 苏常柴 8.09 4.49 2.19 威孚高科 23.00 20.58 1.36 古井贡酒 30.50 20.91 1.77 ST东海 10.65 5.37 2.41 长安汽车 13.73 13.33 1.25 京东方 3.13 2.25 1.69 鲁泰 11.87 9.21 1.57 本钢板材 5.42 2.75 2.40 张裕 36.00 24.02 1.82 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM