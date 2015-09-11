金属期市：LME期铜小跌，但仍有望录得5月来最大单周涨幅

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
“我认为，本周嘉能可的公告并不能作为推动铜价大幅上涨的理由，倒更像是支撑...我觉得最有可能出现的情况是，铜需求会有所改善。”
瑞银预计第四季铜价平均每磅2.75美元(每吨6,062美元)。
0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%至每吨5,375美元，前一交易日收盘小涨。本周料将录得近5%的周线涨幅，周四曾触及7月22日以来最高5,435美元。
上海期货交易所主力期铜合约 涨0.5%，至每吨41,160元人民币。由于未能升穿位于100日移动均线的阻力位41,229元人民币，料将引发失望的多头下周削减头寸。
交易商目前在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月17日的政策声明，寻找美国升息时点的线索。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM