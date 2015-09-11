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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 16:51 BJT

金属期市：LME期铜小跌，但仍有望录得5月来最大单周涨幅

“我认为，本周嘉能可的公告并不能作为推动铜价大幅上涨的理由，倒更像是支撑...我觉得最有可能出现的情况是，铜需求会有所改善。”

瑞银预计第四季铜价平均每磅2.75美元(每吨6,062美元)。

0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%至每吨5,375美元，前一交易日收盘小涨。本周料将录得近5%的周线涨幅，周四曾触及7月22日以来最高5,435美元。

上海期货交易所主力期铜合约 涨0.5%，至每吨41,160元人民币。由于未能升穿位于100日移动均线的阻力位41,229元人民币，料将引发失望的多头下周削减头寸。

交易商目前在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月17日的政策声明，寻找美国升息时点的线索。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋)

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