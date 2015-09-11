中国证券：上证所发布房地产电力等六行业信息披露指引，引导理性投资

路透上海9月11日 - 中国上海证交所周五稍晚发布上市公司行业信息披露指引文件，并针对房地产、煤炭、电力、零售、汽车制造和医药制造六个行业制定特别的经营性信息披露要求。这批指引，有益于增强上市公司信息披露有效性，有利于引导投资者更多地依靠上市公司公开信息进行理性投资。

房地产和煤炭的行业指引曾于2013年底发布，此次进行了大幅度的修订完善，其余四个行业为初次发布，这些指引将自10月1日起实施。这六个行业，均是沪市公司中数量集中、比重较大、特征明显的重点行业。

在房地产行业指引中，增加了宏观经济、国家政策、行业状况等外部环境因素的披露要求，并强化了行业内上市公司关于细分产业领域、土地储备、开发投资、财务融资等公司具体经营情况的信息披露。

煤炭行业指引要求针对政策影响、煤炭储量、资源开采和销售情况、重大建设项目及资产收购出售、安全环保工作等方面，加强行业内上市公司关于行业经营性信息的披露。电力行业披露指引重点强化了关于政策变化、装机容量、电量电价、厂用电率、资本开支等经营方面的披露要求。

汽车制造除了强化关于自身研发能力、产能状况、发展战略等经营信息的披露，并对新车型上市、重大订单、召回计划等行业特有信息的披露要求作了细化规定。医药行业披露指引则重点强化了关于国家政策影响、新药研发注册、主要产品产销及纳入相关药物目录等情况的信息披露。

就日常信息披露监管而言，上证所将进一步督促上市公司在股价异常波动、市场传闻澄清、重大交易、临时公告等信息披露中，更多地从行业角度丰富信息披露的含金量；进一步在并购重组相关预案的信息披露监管中，增加行业性元素。