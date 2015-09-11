《全球汇市》美元兑日圆大致守住本周涨幅，关注英国工党选举

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1295 1.1276 0.17 -6.63 1.2097
美元/日圆 120.54 120.59 -0.04 0.90 119.68
欧元/日圆 136.13 136.02 0.08 -6.26 144.77
美元/瑞郎 0.9729 0.9728 0.01 -2.13 0.9941
英镑/美元 1.5428 1.5443 -0.10 -0.93 1.5573
美元/加元 1.3263 1.3253 0.08 14.16 1.1618
澳元/美元 0.7035 0.7067 -0.45 -13.87 0.8168
新西兰元/美元 0.6284 0.6287 -0.05 -19.40 0.7797
欧元/瑞郎 1.0988 1.0973 0.14 -8.63 1.2026
欧元/英镑 0.7320 0.7299 0.29 -5.61 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3843 9.4372 -0.56 -0.26 9.4688
美元/挪威克朗 8.2055 8.1759 0.36 9.82 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/孙茉莉/张涛/张明钧/杜明霞)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM