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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 16:41 BJT

《全球汇市》美元兑日圆大致守住本周涨幅，关注英国工党选举

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1295 1.1276 0.17 -6.63 1.2097

美元/日圆 120.54 120.59 -0.04 0.90 119.68

欧元/日圆 136.13 136.02 0.08 -6.26 144.77

美元/瑞郎 0.9729 0.9728 0.01 -2.13 0.9941

英镑/美元 1.5428 1.5443 -0.10 -0.93 1.5573

美元/加元 1.3263 1.3253 0.08 14.16 1.1618

澳元/美元 0.7035 0.7067 -0.45 -13.87 0.8168

新西兰元/美元 0.6284 0.6287 -0.05 -19.40 0.7797

欧元/瑞郎 1.0988 1.0973 0.14 -8.63 1.2026

欧元/英镑 0.7320 0.7299 0.29 -5.61 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3843 9.4372 -0.56 -0.26 9.4688

美元/挪威克朗 8.2055 8.1759 0.36 9.82 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/孙茉莉/张涛/张明钧/杜明霞)

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