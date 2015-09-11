《路透晚报》--9月11日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小跌但周线上涨2.7%，市场聚焦美联储会议

日本股市周五震荡收低，投资人仍将焦点放在下周美联储货币政策会议，这次会议有可能出现美国近10年来首次升息。日经指数小幅收低0.2%至18,264.22点，但本周成功中止四周跌势，周线收涨2.7%，本周走势剧烈震荡，且出现空头回补。东证股价指数收高0.1%至1,480.23点，JPX-日经400指数收平，报13,282.73点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，观望情绪较浓短线仍将继续寻底

中国股市沪综指微收升，A股成交额创七个月新低。分析师称，今日多空双方围绕3,200点展开争夺，在经济数据低迷，做多信心不强，投资者持股周期很短的市况下，大盘明显进入缩量整固阶段，或待经济企稳信号释放后才有大幅上攻可能，短线仍将继续寻底。

沪综指收报3,200.234点，微涨2.341点或0.07%；本周累计涨1.27%，终结连三周跌势。上证A股今日成交2,522亿元人民币，较上日的2,991亿元降约15%；此前成交额低位为2月12日的2,294亿。

--香港股市：恒指收低0.3%，八周来首次周线上涨

香港股市回吐早盘涨幅转而收低，本周中段出现的反弹之势逐渐减弱。恒生指数收低0.3%，报21,504.37点，恒生国企指数跌0.6%，报9,718.28点。恒生指数周线上涨3.2%，恒生国企指数涨6.0%。两指数均录得4月10日止当周以来最大周线涨幅。这是恒生指数在七周连跌以来首次周线上扬。

--汇市：美元兑日圆大致守住本周涨幅，关注英国工党选举

美元兑日圆守住本周的多数涨幅，尽管一项企业调查并不利于有关日本央行再推出一轮量化宽松的臆测。市场关注焦点转向下周美联储会议，多数主要货币持稳。因中国因素引发的市场动荡之际，日圆一个月累计上涨3.5%。0902GMT，美元兑日圆跌幅约0.1%报120.44，隔夜触及10日高点121.38。美元/日圆本周上涨逾1%。

--欧元债市：意大利公债收益率持稳，西班牙选举疑虑引致对意国公债需求

在意大利即将发行最高77.5亿欧元公债之前，意大利公债收益率持稳，对西班牙地方选举的疑虑，令投资人转入意大利公债。西班牙北部的加泰罗尼亚9月27日举行选举，分离主义人士希望以此次选举作为独立公投的替代。意大利10年期公债收益率变动不大，报1.84%，西班牙10年债收益率上涨2个基点，报2.11%，利差保持在接近两年来最阔水平。德国10年期公债收益率下跌1个基点，报0.68%，市场对美联储下周升息的可能性愈发怀疑。

--国际油市：油价下跌，因美元走强、沙特拒绝开会及高盛下调预测

油价下跌，因美元走强、沙特拒绝召开产油国峰会，以及高盛下调2015和2016年油价预估。尽管上个交易日油价上涨，但周线料仍将录得跌幅。0845GMT，10月布兰特原油期货跌1.06美元，报每桶47.83美元。10月美国原油期货跌1.05美元，报每桶44.87美元。

--全球金市：金价徘徊于1,100美元附近，或连续第三周录得周线下滑

金价守住隔夜微弱涨幅，每盎司接近1,100美元，但金价有可能连续第三周周线下滑，因投资者对美国加息时间仍心存疑虑。0845GMT，现货金报每盎司1,107.60美元，下滑逾3美元。本周稍早，金价曾跌至1,101.11美元，创8月11日以来最低，本周迄今跌1%。美国期金目前报每盎司1,109.60美元，料将连续第三周走低。

--金属期市：LME期铜小跌，但仍有望录得5月来最大单周涨幅

伦铜小幅下跌，但本周仍有望创下5月初以来的最大单周涨幅，因一系列减产可能使供应接近需求。嘉能可和自由港等矿业巨擘一连串的减产支撑了铜价。0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.4%至每吨5,375美元，前一交易日收盘小涨。本周料将录得近5%的周线涨幅。上海期货交易所主力期铜合约涨0.5%，至每吨41,160元人民币。