香港房地产：股汇波动资金转投楼市，豪宅楼价连续三周创新高--中原地产

反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报146.76点，为历史次高，上周创新高后回软，按周跌0.01%。至于CCL（大型单位）最新报148.66点，按周升0.42%。

＂高价豪宅频现，反映股市波动，人民币及亚洲各国货币先后贬值，吸引资金流入相对稳健的物业市场，令豪宅市场先行受惠。预计未来豪宅楼价反覆向升。＂他称。

今天公布的指数，是根据8月31日至9月6日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近八成半的交易是在8月17日至23日签临时买卖合约。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)