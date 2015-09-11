香港房地产：股汇波动资金转投楼市，豪宅楼价连续三周创新高--中原地产

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透香港9月11日 - 香港大型物业代理--中原地产周五发布的数据显示，近期股市波动加上人民币及亚洲货币贬值，吸引资金流入豪宅市场，豪宅楼价连续三周创出历史高位，三周累计涨幅达4.28%。
反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报146.76点，为历史次高，上周创新高后回软，按周跌0.01%。至于CCL（大型单位）最新报148.66点，按周升0.42%。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，8月初太古地产 港岛东半山豪宅＂傲璇＂接连售出两个单位，紧接山顶白加道22号屋及西半山＂珒然＂复式户先后成交。
＂高价豪宅频现，反映股市波动，人民币及亚洲各国货币先后贬值，吸引资金流入相对稳健的物业市场，令豪宅市场先行受惠。预计未来豪宅楼价反覆向升。＂他称。
香港主要地产商--新鸿基地产 副董事总经理雷霆昨天亦指出，近期股市波动对公司售楼方面没有什么影响，反而见到不少人士＂套股换楼＂。
今天公布的指数，是根据8月31日至9月6日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近八成半的交易是在8月17日至23日签临时买卖合约。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM