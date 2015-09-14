台湾货币市场：9月14日及本提存期资金预期变化一览表

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北9月14日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期7,042.3亿台币。 --94甲7期公债还本750亿台币 --94甲7期公债付息12.1875亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币，11日标售。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)154.8亿台币： 09/15 1,931.5亿台币 09/16 4,703.5亿台币 09/17 5,896.8亿台币 09/18 533亿台币 09/21 530亿台币 09/22 5,496.5亿台币 09/23 1,482.8亿台币 09/24 1,911.5亿台币 *09/25 866.5亿台币 09/28 2,136.5亿台币 09/29 1,076.5亿台币 09/30 2,095亿台币 10/01 1,227.7亿台币 10/02 267.0亿台币 --公债还本付息共95.5625亿台币。 09/18 102甲10期公债付息 13.125亿台币 09/21 96甲6期公债付息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期公债付息 9亿台币 09/24 97甲6期公债付息 17亿台币 09/24 101甲9期公债付息 8.4375亿台币 09/26 103甲13期公债付息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期公债付息 8.75亿台币 10/02 103甲14期公债付息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同