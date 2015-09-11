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市场报道 | 2015年 9月 11日 星期五 16:51 BJT

全球贵金属：9月10日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均较上日持平

路透9月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同期的全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓亦维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,804,251.9 9月10日 21,804,251.9　 9月9日 0.0 0.00%

iShares 322,060,113.4 9月10日 322,060,113.4 9月9日 0.0 0.00%(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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